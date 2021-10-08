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Haberler Politika PKK uzantısı HDP’den CHP’ye ‘tutum’ ziyareti

PKK uzantısı HDP’den CHP’ye ‘tutum’ ziyareti

8.10.2021

CHP yönetimi, Millet İttifakı'nda HDP'nin yerini ısrarla reddederken, dün akşam önceden duyurulmayan bir görüşme gerçekleşti. Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, 27 Eylül'de kamuoyuna açıklanan ve partinin 2023 cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerine dönük görüşlerini içeren 11 maddelik 'demokrasi tutum belgesi'ni CHP yönetimine iletti. Ziyarette Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan yer aldı.
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