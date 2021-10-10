CHP Tire’de başlayan Şenoyar krizi büyüyor

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın densiz 'kadın' paylaşımının Yeni Asır'da haber yapılmasının ardından, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Menderes Havzası ziyaretinde flaş bir değişiklik meydana geldi. Bakırçay Havzası ziyareti kapsamında Aliağa'ya giden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Şenoyar'ın kadın görselli paylaşımı nedeniyle tepkiler artınca, Tire ziyaretlerini iptal etti. Öte yandan, partide YDK Başkan Yardımcısı Ahmet Ersan Özsoy, YDK Genel Sekreteri Sezgin Kaya, YDK Üyeleri Mahir Polat ile Süleyman Bülbül de Tire'ye gitti. Genel Sekreter Böke'nin, Şenoyar'ın paylaşımı hakkında savunmasını almak için bu üyeleri gönderdiği iddia edildi.

'KADINLARDAN ÖZÜR DİLESİN'

YAŞANAN skandalı ve gelişmeleri değerlendiren AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, mevkidaşı Hakan Şenoyar'ın tüm kadınlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Falakalı, "Selin Sayek Böke ile Deniz Yücel'in ziyaretlerini iptal etmesi, yapılan hadsizliği kabullendiklerinin göstergesidir. CHP'nin kurumsal olarak tüm kadınlarımızdan özür dilemesi gerekiyor. Ayrıca bu paylaşımı yapan İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ı da görevden almalıdırlar" ifadelerini kullandı.