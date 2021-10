Soçi- Roma-Glasgow’da Erdoğan hamleleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 33 gün içinde Soçi-Roma-Glasgow hattında müthiş bir görüşme trafiğinin içinde dünyanın önde gelen liderleri ile buluşuyor ve KÜRESEL LİDERLİK özelliklerini konuşturuyor. Rusya Soçi-İtalya Roma(G20)-İskoçya Glasgow Hattı'ndaki küresel temas ve derinlikli görüşmelerin anlam ve önemini anlamak için Başkan Erdoğan'ın gerçekleştireceği hamlelere bakalım. Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya lideri Putin ile Soçi'de buluştu. Yakın Coğrafyamızı ilgilendiren kritik kavşakları enine boyuna konuştu. Erdoğan, 30-31 Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşecek (G-20) zirvesinde hem ABD Başkanı Biden' ile buluşacak, hem de Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinin köşe başlarını belirleyecek. Erdoğan, 1-12 Kasım'da ise İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek iklim konferansında ABD Başkanı Biden ile bir kez daha buluşacak ve uluslararası iklim anlaşmasını Türkiye adına imzalayacak. Göründüğü gibi 29 Eylül Soçi-29 Ekim Roma ve 1 Kasım Glasgow zirveleri olmak üzere, 33 gün içinde baş döndürücü bir sürecin içindeyiz.

SOÇİ'DE YAPILAN İLK ZİRVE

Soçi'de iki lider baş başa ÇOK KRİTİK bir görüşme yaptı. Nefeslerin tutulduğu Soçi zirvesinden "Tam mutabakat: Geri adım yok" kararı çıktı. Rusya lideri Putin görüşme için, "Çok yararlı ve önemli", Başkan Erdoğan ise "verimli" dedi. Türkiye'nin Suriye konusunda Rusya'yla kararlaştırdığı her hususa bağlılığının sürdüğünü, bunlardan geri adımın söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, "İkili görüşmemizde hemen hemen bütün konularda bir birlikteliğin olduğunu gördük" ifadesinde bulundu. Yapılan görüşmenin orta ve uzun vadeli 'BİRLİKTELİK' pozisyonu vermesi ve ABD ile Avrupa'ya müthiş mesajlar iletmesi herkesin zihninde kalacak özellikte... 1) İdlib'de daha önce gerçekleşen Astana anlaşması hükümleri yürüyecek, yeni gelişmeler iki lider arasında günlük değerlendirmelere tabi tutulacak. 2) Türkiye ve Rusya, Amerikan güçlerinin Suriye'den çekilmesini istiyor. 3) Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminden asla vazgeçmeyecek. İkinci paket alım temasları sürecek. 4) Stratejik bir iş birliği alanı olarak gördüğümüz enerji sahasında da mevcut iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldık. Nasip olursa 2023'ün Mayıs ayında birinci üniteyi bitirme sözünü kendilerinden aldık. Ondan sonra iki, üç, dört numaralı üniteler var. 5) İki nükleer santral daha yapma konusu üzerinde

çalışılacak. Sinop ve İğneada Santralları için Rusya'ya yeşil ışık yakıldı. 6) 21 milyar doları aşan ortak ticaret hacmini, ortak hedef olan 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için adımlar atılacak. 7) Türkiye'nin uzay çalışmaları konuşuldu. Putin, uzayla ilgili Türkiye ile beraber çalışmaya var. Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetler, ekipler görüşecek. Bir yol haritası belirlenecek. Uzay çalışmalarında çok daha ileri boyutta bir teklif var. Rusya, bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapılabileceğinin teklifini yaptı. 8) Türkiye, 1 milyar 400 milyon dolar ödediği için F-35'leri mutlaka Amerika'dan istiyor. Yerli ve Milli savaş uçağımız 2029 yılında devreye gireceğinden, acil ihtiyaç olarak Rusya'nın yeni savaş uçakları Türkiye objektifi içine girdi. 9) S-400 konusunda süreç devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. 10) Uçak motorları yapımında ve savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atılacak, bunlar da konuşuldu. Uçak motorları konusunda da beraber adım atılacak. 11) Gemi inşasında birlikte çalışılabilir. Denizaltılara varıncaya kadar, burada da yine Rusya ile ortak adımlar olacak. Almanya Reis serisi denizaltı işini biraz gevşekten alıyor. Almanya eğer bu işte bize verdiği sözü yerine getirmezse yapacağımız iş, alternatifleri bulmaktır. Alternatifler tükenmez. 12) ZENGEZUR KORİDORU bütün bölge için önemli bir imkan olacak. Burada hayata geçecek kara ve demir yolu hatları tüm bölge ülkeleri için ticari ve ekonomik fırsatlar getirecek. Azerbaycan bu koridor için geniş çaplı çalışmalar yürütüyor. 13) Bölge ülkeleri için Türkiye'nin önerdiği 6'lı platform (Türkiye-Rusya-Azerbaycan-Gürcistan- İran-Ermenistan)konusuna Putin hazır. 14) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı Aralık ayında Türkiye'de yapılacak. Putin Ankara'ya gelecek.

DÜNYA ZİRVEYİ NASIL GÖRDÜ?

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'ın haberinde, Putin ve Erdoğan'ın "itidalli ve yapıcı üslubunun iki ülkenin de Suriye'deki tansiyonu azaltmak için en azından kısa bir süre de olsa ortak çalışmaya hazır olabileceği sinyalini verdiği" değerlendirmesinde bulunuldu. ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post, "Erdoğan'ın ne Doğu'ya ne de Batı'ya tam olarak güvendiği, büyük bir güç oyununda kendine yer aramaya çalıştığı ve bu doğrultuda uzun zamandır Rusya ve ABD'yi karşı karşıya getirecek stratejik hamleler izlediği" yorumunda bulundu. New York Times'daki (NYT) yazıda, görüşmelere yön veren temel unsurun ABDTürkiye arasındaki ilişkilerin son dönemde ivme kaybetmesi olduğu ifade edildi. ABD'deki Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde, görüşmelerde "her iki tarafın da kaybedecek çok şeyi bulunduğu" savunuldu. Bloomberg'de yer alan yazıda, Erdoğan'ın Suriye konusunda Putin'in desteğini kazanmaya çalıştığı savunuldu. Rusya'da devlete ait kanallardan Russia Today'in (RT) haberindeyse iki liderin görüşmesinin olumlu geçtiği, Biden yönetimiyle iyi geçinemeyen Erdoğan'ın Putin'le ilişkisini güçlendirmeye çalıştığı belirtildi. Rusya devlet ajansı TASS'ta da "Putin'in iki ülkenin de Libya'da ve Suriye'de başarılı işbirliği yaptığını ifade ettiği" belirtildi. İsrail'in sağcı The Jerusalem Post gazetesi, "Türkiye'nin Suriye'nin doğusundaki ABD güçlerini bölgeden uzaklaştırmak için Rusya'yla ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığı" yorumunda bulundu.

GÖZLER BİDEN BULUŞMASINDA

30-31 Ekim'de Roma'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Erdoğan ile Biden buluşacak. Başkan Erdoğan bu buluşmayla ilgili, "Biden ile gidişat pek hayra alamet değil demiştim. Bunları söyledik, cevap geldi zaten. Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor" ifadelerini kullandı. Zirveye Başkan Erdoğan ile Joe Biden'ın yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleri de katılacak. İskoçya'nın Glasgow kentinde 1-12 Kasım tarihlerindeki konferans sırasında da Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir kez daha buluşacak. Toplantıda, Türkiye'nin uluslararası iklim anlaşmasına Türkiye adına imza atılacak. Biden'ın ilk icraatlarından biri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşması'nı yeniden imzalayıp yürürlüğe sokmak olmuştu. BM İklim Zirvesi'nin dünyanın çevre sorunlarının üstesinden gelebilmesi için Glasgow'un 'son şans' olduğu söyleniyor.

SONUÇ

ABD'nin Afganistan'dan çekilmek zorunda kalışı ve Asya-Pasifiğe yönelişi, Ortadoğu ölçeğindeki başarısızlıklarının getirdiği bölgesel boşluğun doldurulmasına yönelik güç rekabetini hızlandırdı. Bu rekabette Türkiye Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği STRATEJİK HAMLELERLE, Irak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Ukrayna, Kırım ve Doğu Avrupa'da BÖLGESEL GÜÇ KONUMUNU TAHKİM

EDİYOR.

Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Karadeniz ve Orta Asya bağlamında kendi milli çıkarları için askeri varlığını genişletiyor, ticari atılımlarda bulunuyor ve savunma sanayisini dış politikasında öncü bir sektöre dönüştürmeye çalışıyor. Sonuçta Türkiye küresel etkide bulunacak bir güç profili oluşturuyor. Evet. ABD dünyaya yön verme özelliğini kaybetti. Artık Rusya ve Çin küresel, Türkiye de bölgesel güç olarak daha etkili bir konuma gelmiş bulunuyor. İnşallah, Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi sayesinde birçok kriz ve atılım alanında Türkiye'nin etkin varlığı sürecektir. HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE...