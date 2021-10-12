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Haberler Politika AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasına sert tepki

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasına sert tepki

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Siyasi cinayet kaygım var' ifadeleriyle ilgili "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır." dedi.

AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun ’siyasi cinayetler’ iddiasına sert tepki

12.10.2021, 10:34

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan 'Dur bakalım başınıza daha neler gelecek' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var." ifadelerini kullanmıştı.

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