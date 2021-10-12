CHP‘li Özkan işi trollüğe vurdu

İzmir'de geçtiğimiz yaz ayında çıkan yangınlara helikopterle müdahale edilmediği iddiasını ortaya atan fakat aksinin ispatlanmasıyla sus pus olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, şimdi de Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle ilgili yalan bir iddia ortaya attı. Törene katılan vatandaşlar, getirdikleri yiyecek ve içecekleri içeri sokamadıkları için törenin ardından bu malzemeleri polisten geri almıştı.

BİR KEZ DAHA REZİL OLDU



Tuncay Özkan, bu durumu "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" sözleriyle çarpıttı. Ancak Adana Emniyet Müdürlüğü, törenin yapıldığı alana giren vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin alındığı görüntüyü, ardından da program sonunda çıktıkları sırada kendilerinden alınan yiyecek ve içeceklerin iade edildiği görüntüyü paylaştı. Paylaşılan görüntüyle birlikte bugüne kadar birçok kez doğru olmayan iddialarla gündeme gelmeye çalışan Özkan bir kez daha rezil oldu.

İŞTE TUNCAY ÖZKAN'IN BAZI YALANLARI

CAMI YERINE REZIDANS

31 Temmuz 2017 yılında sosyal medya hesabı üzerinden "AK Parti'li Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı! Doymazsınız! Camileri sizden koruyacağız!" diye paylaşım yapan Tuncay Özkan'a, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'dan çağrı geldi.

Usta, paylaşımında Özkan'ın rezidans yapıldığı yalanını söylediği cami ile ilgili "Rezidans konforunda yeniden inşaa ettiğimiz Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minareli Camii'mizin açılışına sizi hususi olarak davet ediyorum Tuncay bey" ifadelerini kullandı. Özkan'ın 'rezidans yalanı' bu şekilde yüzüne çarpıldı.

"HELIKOPTER DESTEGI YOK"

Tuncay Özkan, geçtiğimiz Ağustos ayı başında Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü köyünde çekildiğini iddia ettiği bir görüntüyü paylaştı. Özkan paylaşımında helikopter desteği olmadığını iddia etti. Özkan'a yalanlama günlerdir bölgede bulunan bir gazeteciden geldi. Gazeteci, "Tuncay Bey alanen yalan söylüyorsunuz. Ben 3 gündür bölgedeyim. Bu videonun çekildiği alanda 3 helikopter bütün gün görev yaptı. Ara ara sayısı fazla oldu. Konfor alınızdan kopup desteğe gelemiyorsunuz bari canla başla çalışan insanların motivasyonunu etkilemeyin" dedi.

BAKAN KOCA'DAN BELGELI YANIT

Geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı paylaşımda Kovid-19 tedavisi görürken yaşamını yitiren Cemal Küçükşahin'in ölüm raporunda ölüm sebebi olarak "bulaşıcı olmayan hastalık" yazdığını iddia eden Özkan, "Yakalandınız. Gerekçeleriniz doğru değil. İnsanların acısı ile politik oyun oynanmaz. Belgeyi yayınlıyorum. Gerçek rakamları açıklayın" ifadelerini kullandı. Pandemi üzerinden siyaset yapmaya kalkan Özkan'a cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hasta, kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerde kovid ölüsü olarak kayıtlıdır. İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması içindir" diyerek Özkan'ı yalanladı.

ÇIGLI'DE ASANSÖR PAZARLAMA ZIYARETI

ÖZKAN, 2019'da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İstanbullu bir asansör firmasının genel müdürü olan CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin ile birlikte İzmir'deki ilçe belediyelerine ziyaretlerde bulundu. Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı ziyaretlerde belediyelerin asansör denetimleri için bu firmayla çalışmaları konusu konuşuldu. Bu iddiayı yalanlayan Özkan ve beraberindekilerin Çiğli Belediyesi'nden birlikte çıkarken fotoğrafları ortaya çıktı.

AK PARTI MITINGINI PAYLASTI

TBMM'DE geçtiğimiz yıl yasalaşan 'sosyal medya düzenlemesi'ne karşı çıkan Özkan, yine sosyal medyadan 'direneceğiz' mesajları paylaşarak gençleri kışkırtmaya çalışmış ancak yasa ile ilgili 16 saat süren görüşmelere katılmadığı ortaya çıkmıştı. Özkan ayrıca, 2015'te CHP'nin İstanbul Kartal'da yaptığı mitingini "Kralına meydan okuduk" notuyla paylaştı fakat kullandığı görsel, AK Parti'nin 2014'teki İstanbul mitinginde çekilen fotoğraf çıktı.

SKANDAL DEPREM PAYLASIMI:

YALAN paylaşımlara doymayan Tuncay Özkan, Şanlıurfa'da tadilattaki bir hastanenin videosunu paylaşarak Elazığ'daki depremde hasar görmüş gibi göstermeye çalışmıştı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla toplumun her kesiminden Özkan'a tepki yağmıştı. Eğitim konusuna da el atan Tuncay, 6 Eylül 2017'deki paylaşımında, Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 4. sınıf kitabında olduğunu iddia ettiği hatalı bir soru paylaştı. Ancak Özkan'ın paylaştığı hatalı sorunun bir yayınevinin 2016 yılında hazırladığı deneme dergisine ait çıktı. Ayrıca sorunun bir kısmının kesilerek çarpıtma yapıldığı anlaşıldı.

ERHAN GÜLENÇ