CHP’nin Adalar zulmü

TÜGVA'nın (Türkiye Gençlik Vakfı) Adalar'da bulunan temsilcilik binasına çökmeye kalkışması, CHP'nin ZULÜM DAMARLARININ kabardığını net ve açık gösteriyor. Adalar Kaymakamlığı'nın, CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığına gönderdiği resmi yazıda kira sözleşmesinin mevcut olduğunun altı çizilerek işgal durumunun ve tahliyenin söz konusu olmayacağı bildirilmesine karşın CHP aynen İspanya boğa yarışlarında görüleceği gibi kırmızıya saldırıyor. 1946'lardan başlayarak Rahmetli Adnan Menderes'e kan kusturan CHP'nin eski defterlerini okuyoruz. Yıllardan beri takip ettiğimiz için CHP'NİN CİĞERİNİ BİLİYORUZ.

Son olarak İstanbul'da TÜGVA'ya insafsızca saldıran CHP'yi gördükçe, NATO KAFA NATO MERMER demekten kendimi alamıyorum. Bir başka deyişle ESKİ TAS ESKİ HAMAM...

İSMET PAŞA GENETİĞİ

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP sayesinde belediye başkanlıklarını yönetmeye başladıklarından beri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polit bürosu, öyle pervasız davranıyorlar ki, nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Adana'dan CHP GERÇEĞİNİ yine aziz milletimize anlattı: "CHP takoz siyasetinin kurumsallaşmış halidir. Milletin felaketinden medet uman bir anlayışın ülkemize yapabileceği hiçbir katkı yoktur. Allah milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin." CHP'DE "tek parti" genetiği harekete geçmiş görünüyor. Dün ne iseler bugün de aynılar, yarınlarda da değişmeyecekleri meydanda. CHP zihniyeti, 1946'lardan itibaren rahmetli Adnan Menderes'e kan kusturmaya başlamalarından bu yana her daim canlı. Adnan Menderes-Demokrat Parti 1946 seçimlerini kazanmasına rağmen CHP-İsmet Paşa yönetimi demokrasi tarihimizin bir kara lekesine imza attılar. İktidarı vermediler. 1950'de aziz milletimiz TEK PARTİ İSMET PAŞA YÖNETİMİNİ devirdi. Adnan Menderes'i söke söke iktidara taşıdı. CHP bu olayı içine sindiremedi. Siyasi bir operasyon yaparak, "sokağı" harekete geçirerek, darbe zemini oluşturdular. 1960 darbesi lekesiyle, rahmetli Menderes'in asılmasına giden yolları döşediler. O günlerden bu yana, CHP zihniyeti, hep sokağı ateşleyerek, "kutuplaşmayı" bilinçli bir biçimde körükleyen siyaset yapma konforuna kapıldı. "Üniversite öğrencileri kıyma makinelerinden geçiriliyor" yalanıyla kontrollü kaosu tetiklediler. CHP'li aktörleri değişse de rolleri değişmiyor. CHP'nin ciğeri aynı. Taksim Gezi kalkışmasında, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı rölü oynuyorlar. Rahmetli Adnan Menderes'e, Turgut Özal'a, Necmettin Erbakan'a kan kusturmaya soyunmuş CHP zihniyeti, bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bildik oyunlarla, tezgahlarla saldırıyor. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun içine baktıkça, milli davalara karşı duruşlarını gördükçe, emperyalistlerin peşine katılmasını izledikçe, gerçekten Türkiye'nin YERLİ VE MİLLİ MUHALEFET PARTİSİNE ihtiyacı olduğunu net ve açık görüyoruz.

CHP'NİN BAGAJI AĞIR, DEMOKRASİ SİCİLİ BOZUK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde tacizler, tecavüzler diz boyu sürüyor, hortlayan bir zihniyetin yansımaları sahneye çıkıyor. Geçen yıl, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli anayasa hazırlıkları ortaya çıkmıştı, ardından HDP eşbaşkanı Selahattın Demirtaş'ı cezaevinden, milletin gözünün içine baka baka kurtarmaya kalktılar. Yakın tarihe bakınız. CHP'nin bagajı dolu, İttihat-Terakki'nin devamı olarak darbecilik geleneğinden gelen ve bu anlayışın temsili olarak siyasette yer alan bir siyasi parti. Demokrasi sicilleri bozuk. Türk siyaseti uzun yıllardan beri, neredeyse Türkiye'nin demokrasiye geçişinden bu yana CHP olgusunu tartışıyor. Bu tartışmanın temel sorusunu ise CHP'nin demokratik bir düzende neden iktidar olamadığı oluşturuyor. Bagajlarında TÜRKÇE EZAN, halkın değerlerine karşı çıkış, bir kara leke olarak yazılı duruyor. Günümüzde de, FETÖ'ye sahip çıkmalar, milli ve yerli duruşlara karşı çıkışlar, Türkiye'yi yabancı ülkelere şolayet etmeler, hasmane karar alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları karşısında selam duruşlar, Batı suflelerinin arkasına tıpış tıpış takılmalar... 70 yıldır neden iktidar olamadılar? Çünkü aziz millet, CHP zihniyetini yaşadı, biliyor.

SONUÇ

CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu dostlarıyla iktidara gelecekmiş. VELEV ki, "CHP-İP-HDPSP- Deva-Gelecek" ittifakı iktidar oldu; kavgasız, gürültüsüz, birbirlerinin boynuna sarılmadan Türkiyeyi idare edebilirler mi? EMPERYALİSTLERİN kuklaları PKK/FETÖ ile mücadele edebilirler mi? LİBYA'DA, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de BEKA HATTINA SAHİP ÇIKABİLİRLER Mİ?

NATO'DAN, IMF'den gözlerini ayırabilirler mi? BAŞKA sorumuz yok...