CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Başkan Kavcıoğlu bir basın açıklaması yaptı. Merkez Bankası rezervlerinin 125 milyar dolara yaklaştığını belirten Kavcıoğlu, "Herkesin bu rakamları gündeme getirmesi, hem Merkez Bankası'nı güçlü kılacaktır, hem de ülkemizin güçlü görünmesini sağlayacaktır. Bunları anlattık, onlar da dinledi" dedi. Görev değişiklikleriyle ilgili de konuşan Kavcıoğlu, "Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi. Merkez Bankası'nı haksız yere eleştiriyorlar. Ayın 21'inde ülkemiz için en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
“Merkez Bankası'nı haksız yere eleştiriyorlar” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.