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Haberler Politika “Merkez Bankası'nı haksız yere eleştiriyorlar”

Merkez Bankası'nı haksız yere eleştiriyorlar”

“Merkez Bankası’nı haksız yere eleştiriyorlar”

16.10.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Başkan Kavcıoğlu bir basın açıklaması yaptı. Merkez Bankası rezervlerinin 125 milyar dolara yaklaştığını belirten Kavcıoğlu, "Herkesin bu rakamları gündeme getirmesi, hem Merkez Bankası'nı güçlü kılacaktır, hem de ülkemizin güçlü görünmesini sağlayacaktır. Bunları anlattık, onlar da dinledi" dedi. Görev değişiklikleriyle ilgili de konuşan Kavcıoğlu, "Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi. Merkez Bankası'nı haksız yere eleştiriyorlar. Ayın 21'inde ülkemiz için en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
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