AK Parti, iş kurmak isteyenlere sunulan imkanlardan öncelikle kadınların faydalanması için seferberlik başlattı. Devlet tarafından verilen hibe ve kredi desteklerinin bilinmesi ve duyulması için AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve ekibi kolları sıvayarak 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' buluşmaları projesini başlattı. Yıl sonuna kadar 81 ile gidecek olan Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Güçlü kadın güçlü Türkiye demek. Kadınları başarı öyküleri ile anmak istiyoruz" dedi.
AK Parti tarafından kadın girişimci seferberliği başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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