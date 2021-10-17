Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimlerle ilgili sert açıklamalar yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı Açılış Töreni'nde konuşan Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır" ifadelerini kullandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan da konuşmasını yayınlayan Oktay'ın bu paylaşımına kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni ve etkileşim geldi.

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