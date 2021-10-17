“CHP ve IP Meclis’te salt çoğunluğa ulaşamaz”

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili tartışmalara yönelik açıklama yaptı. Sürekli gündeme 'Parlamenter Sistem' konusunu getirmek isteyen CHP ve İP'ye bir hatırlatma yapan Yalçın, "CHP'nin de yancılarının da 2023'te alacakları oy belli, elde edecekleri milletvekili sayısı mahduttur. Çok parçalı, çok başlı muhalefetin TBMM'de bırakınız yeterli çoğunluğu sağlamayı, salt çoğunluğa bile ulaşması mümkün değildir "dedi.

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