Devlet memurlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bürokratlara seslenerek tehditkar açıklamalarda bulundu. "Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız" diyen Kılıçdaroğlu, "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibarıyla durun" şeklinde skandal ifadeler kullandı. CHP liderinin bu sözlerine AK Parti kanadından sert tepkiler geldi.

'ÖRGÜTLERE DİYEBİLİR Mİ?'

SOSYAL medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sn. Kılıçdaroğlu açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Kemal Bey bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti'nin memur ve bürokratlarını tehdit etmiş. Ama nedense bu cesaretin binde birini FETÖ'ye, PKK'ya karşı göremedik. Bir gün PKK'ya ve FETÖ'ye bu tehdit dilini kullanabilir mi? Var mı o cesareti?" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, "Bu çağrıyı 15 Temmuz'dan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan'da gördük. Ateşle oynuyorsun, kimi tehdit ettiğine dikkat et" diye konuştu.