Kılıçdaroğlu’nun iddiaları hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in dile getirdiği 'siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesinin ardından, Başkan Erdoğan'ın avukatları da başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu ve Akşener ile bazı siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduğu kaydedilen başvuruda, "Birlik ve beraberliğimizin hedef alan iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesi, faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması hasıl olmuştur" denildi. Yapılan suç duyurusunda da, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi

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