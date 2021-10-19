‘Millet ittifakının yalanları koronadan hızlı yayılıyor’

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ile Erkan Kandemir, parti genel merkezinde ortak düzenledikleri basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin asılsız iddialarına değinen Hamza Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir dahaki videosunu PKK ve FETÖ'ye ayırmasını tavsiye ederek, "Memurlara ve bürokratlara yönelik tehditlerde bulundu. Delilleri varsa kamuoyu ile paylaşması gerekir. 2016'da da bunu söylemişti" dedi. Kandemir ise, CHP'nin sistematik olarak yalan siyaseti yaptığını söyleyerek, "Artık söyledikleri yalandan yüzleri dahi kızarmıyor. Yalan siyaseti koronadan daha hızlı yayılır hale geldi" diye konuştu.

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