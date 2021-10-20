‘Teröristin yeri cezaevidir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen bildiriye imza atan 10 ülkenin büyükelçisini sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta grup toplantısında "Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste?" diye sorduğunu anımsatan Bahçeli, "Her soru kendi içinde bir cevap barındırır ama akıl dağılması yaşayan bu şahıs için bunun bir önemi yoktur. Osman Kavala Sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir, teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın niye hapiste olduğunu grup toplantısında milletvekillerine değil, cesaretin varsa şehit analarına sor, yiyorsa şehit babalarına sor, mertsen dul ve yetim kalan vatan evlatlarının gözlerinin içine baka baka sor" dedi.

"KİMİN KILICINI SALLIYORSUN!"

Bahçeli, bir teröristin niye hapiste olduğunu sormanın "teröristin müdafaası" olduğunu dile getirdi. Bir teröristin neden hapiste olduğunu sorgulayanın kim olursa olsun şahsını ve siyasetini onunla eşitlemiş ve özdeşleştirmiş sayılacağını belirten Bahçeli, "Yani, Kılıçdaroğlu, terörist Demirtaş'ın CHP'nin başına çökmüş gölgesidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kimin tarafındasın? Kimin kılıcını sallıyorsun? Şehidin mi, katilin mi? Gazinin mi, caninin mi? Milletin mi, melanetin mi? Sana bu aklı kimler veriyor? Kimler seni kukla gibi oynatıyor? Kimin nam ve hesabına konuşuyorsun? CHP'ye oy veren tertemiz vicdanlı kardeşlerim, bu rezilliği nasıl hazmedecekler? Atatürk sevdalısı kardeşlerim istiklal düşmanlarına nasıl göz yumacaklar? Diğer yandan İP'e oy veren kardeşlerim, HDP'yle, teröristlerle ittifakı nasıl içlerine sindirecekler? Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak ve onur sahibiyse bugün şu muammayı açıklığa kavuşturmak zorundadır: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor mu, görmüyor mu?" sorularını yöneltti.

CHP'DE FETÖ STRATEJİLERİ

Kılıçdaroğlu'nun, kendi içinde vahim çelişkilerle malul olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir. Bürokraside hata yapan çıkacaktır, bunlar tespit edilip ayıklanır. Ancak şerefli Türk bürokratını tehdit etmek müstevli üslubudur. Bu üslubun faili ateş olsa cürmü kadar yer yakacaktır. FETÖ stratejileri CHP'yi kavramış, İP'i kasnağa çevirmiştir. Okyanus ötesinde zillet ittifakının lobi çalışmasını üstlenen, Türkiye husumetini kamçılama arayışında olan vatan hainlerinin itibarsız dayanışmasıyla siyaset yapanlar, PKK'nın kanlı emelleriyle rota tayin edenler bu milletin şamarını eninde sonunda kafalarına yiyeceklerdir. Tıpkı Humeyni gibi, Türkiye'ye gelmesini bekledikleri Fetullah Gülen'e fazla umut bağlamasınlar, çünkü teröristbaşı Gülen'in geldiği gün, öldüğü gün olacaktır.