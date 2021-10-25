Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşecek!

Son dakika... Kabine Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir zirve gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. 'Cumhur İttifakı Zirvesi' saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Gözler gelen son dakika haberi sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı kritik görüşmeye çevrildi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin Suriye'de terör unsurlarına yönelik yapılması muhtemel operasyonu ve 10 büyükelçi ile ilgili atılacak adımları konuşması bekleniyor.