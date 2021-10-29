CHP İzmir'de bir ilçe daha görevden alındı

CHP İzmir'de Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın da görevden alınan ilçe başkanları arasına katıldı. CHP İzmir il yönetimi toplantısında alınan kararla Günaydın ve ilçe yönetiminin görevlerine son verildi. Günaydın il yönetimine tepki göstererek, "Saçma sapan bir karar" ifadelerini kullandı.