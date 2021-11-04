AK Parti iktidarı 19’uncu yılında

BAŞKAN Erdoğan öncülüğünde 2001 yılında kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'den bu yana sürdürdüğü iktidarıyla Türk siyasi tarihindeki yerini aldı. Parti kurmayları yayınladıkları mesajlarla AK Parti'nin kesintisiz 19 yıllık iktidarını kutladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Biz hep Türkiye partisi olarak işlevimizi önemsedik. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' özdeyişini referans olarak günlük politikamızın merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz. Türkiye'de AK Parti dönemindekiler hariç bütün darbeler amacına ulaşmıştır. Ülkemizde ilk darbe önleyen parti AK Parti'dir" dedi.

TARİHİ REFORMLARA İMZA ATILDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "AK Parti, tarihi reformlara imza atarak bir çığır açmıştır" dedi. Vatandaşların sivil siyaseti, AK Parti eliyle yeniden inşa ettiğini vurgulayan Çelik, "Türkiye, sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır. AK Parti, kapsayıcı siyasetin adıdır" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise, "AK Parti'nin en büyük başarısı nedir derseniz ben 2 alanı söylerim. Bunlardan birincisi devlet millet bütünleşmesidir. İkincisi vesayetlere karşı mücadelede mayınlarla döşeli olan bir araziyi geçmiştir" ifadelerini kullandı.