DEVA Partisi’nde istifa şoku yaşanıyor

AYDIN'DA teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren ve geçtiğimiz haftalarda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımı ile İl Binası açılan DEVA Partisi'nde istifa şoku yaşandı. Aydın İl Teşkilatı Kurucu Heyeti ve Yönetim Kurulu'nda yer alan DEVA Partisi Aydın İl Başkanlığı Hukuk ve Adalet İşleri Başkanı Avukat Melisa Atlı, istifa ettiğini açıkladı. DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Karakavuk da geçtiğimiz günlerde partiden istifa etmişti.

■ KAZIM YÖRÜKÇE