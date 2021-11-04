  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika DEVA Partisi’nde istifa şoku yaşanıyor

DEVA Partisi’nde istifa şoku yaşanıyor

DEVA Partisi’nde istifa şoku yaşanıyor

4.11.2021

AYDIN'DA teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren ve geçtiğimiz haftalarda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımı ile İl Binası açılan DEVA Partisi'nde istifa şoku yaşandı. Aydın İl Teşkilatı Kurucu Heyeti ve Yönetim Kurulu'nda yer alan DEVA Partisi Aydın İl Başkanlığı Hukuk ve Adalet İşleri Başkanı Avukat Melisa Atlı, istifa ettiğini açıkladı. DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Karakavuk da geçtiğimiz günlerde partiden istifa etmişti.

■ KAZIM YÖRÜKÇE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

DEVA Partisi’nde istifa şoku yaşanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.