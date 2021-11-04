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Haberler Politika Eski HDP Milletvekili gözaltına alındı

Eski HDP Milletvekili gözaltına alındı

Eski HDP Milletvekili gözaltına alındı

4.11.2021

ESKİ HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı da gözaltına alınmıştı.
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