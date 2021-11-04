ESKİ HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı da gözaltına alınmıştı.
Eski HDP Milletvekili gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.