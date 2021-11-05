Baybatur: CHP, tezkereye neden ‘Hayır’ dediğini açıklayamıyor

AK PARTİ Manisa Milletvekili Murat Baybatur, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte terör örgütleriyle mücadele tezkeresine "Hayır" diyen CHP'nin halk nezdinde ciddi bir destek kaybı yaşadığını ifade etti. CHP'nin tezkereye PKK lehine neden "Hayır" dediğini hala açıklayamadığını söyleyen Baybatur, Kılıçdaroğlu CHP'sinin, siyasi çıkarları uğruna PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye boyun eğdiğini ve ittifak bedelini tezkereye 'Hayır' diyerek ödediğini dile getirdi. 2015'ten 2019'a CHP'nin "Evet" oyu verdiği 5 tezkere ile 2021 tezkeresinin birebir aynı metin olduğunu vurgulayan Baybatur, CHP 2015- 2019 arasındaki tezkerelere "Evet" demişti. Bugün 'ülkeye yabancı asker sokulacağı' iddiasıyla çarpıttıkları madde, kendilerinin de 'Evet' dediği bu tezkerelerde de vardı" dedi.CÜNEYT HASÇELİK