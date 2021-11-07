Belediye başkanları görevlerini yapsın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum" dedi. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları aday olabilir mi yoksa görevlerine devam etsin mi" sorusuna şu yanıtı verdi: "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu: Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Onun olmadığı yerde biz belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu, Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var. İkincisi şu: Seçildiler, önce bulundukları kentin güvenini kazansınlar, arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, iyi alanlarda kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerini sürdürmelerini istiyorum."

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