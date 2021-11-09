MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, tutuklu bulunan Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili sözleri gündem olan komedyen Cem Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

Cem Yılmaz ve Enver Aysever birbirine girdi

"Cem Yılmaz PKK'yı kınayan bir cümle kurabilir misin?" başlıklı bir yazı kaleme alan Çiçek, "CHP sana 'Demirtaş ve Kavala'nın suçu yok' dedi, sen de bunu yedin öyle mi? Demirtaş'ın ve Kavala'nın terör örgütü PKK'yı destekleyen açıklamalarına ait videoları izleyip, gizemi çözüp-çözmediğine dair tekrar bir açıklama yapar mısın? Aksi halde senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz. Sen ve senin gibi sanatçılar, PKK'lı terörist Demirtaş'ı, PKK destekçisi Osman Kavala'yı savunuyorsa bu milletin size kazandırdığı paralar haram olsun" ifadelerine yer verdi.