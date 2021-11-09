MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Lütfü Türkkan’a çok sert sözler: Soysuzluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Irak-Suriye tezkeresine değinen Devlet Bahçeli, "HDP'nin kafesine giren CHP, PKK'ya "evet" Türkiye'ye "hayır" demiştir" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere mektubuna tepki gösteren Bahçeli, "Siyaset krizidir. 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecek" şeklinde konuştu. Terör operasyonlarına tam desteğini de yineleyen MHP lideri Bahçeli, "Teröristler için emniyetli yer yok. Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Atatürk milletin arasına nifak sokanlarla mücadeleye öncelik vermiştir.

Atatürk'ü her zaman, her ortamda hatırlyacağız. Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ü vefatının yıldönümünde saygıyla, rahmetle anıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın isimli, isimsiz nice kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum, aziz hatıraları önünde eğiliyorum.

Türk milleti hiçbir güce eğilmeyecek, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır.

Konu millet ise, konu vatan ve istiklal onuru ise helal süt emmiş her insanımız can pahasına da olsa zulüm çemberini parçalamayı bilmiştir.

Şehitlerimize çok şey borçlu olduğumuzu söylemeye bile gerek yoktur.

Tarihe özellikle not düşmek isterim ki, hiçbir siyasi plan, dünyevi lezzet Türk Milleti'nin geleceğinden, güvenliğinden daha önemli değildir. Siyasi rant yaparak her değerimizi bırakın sömürmeyi kaynağında sonlandırmaya çalışmaktadır.

Bize düşen halkın, Hakk'ın hakikatin yanında durmaktır. Fitnenin birisi biterken diğeri başlamaktadır. İtibar suikastleri, çarpıtılmış haberler, kara propagandalar, iftira kampanyaları mesafe almakta, insan ve toplum hayatını zehirlemektedir.

Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılar yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin sırtına hançer saplamak için fırsat kollayanların her kirli yönteme, karanlık yola başvurdukları bir gerçektir.

"CHP'YE OY VERENLER ŞAŞKINDIR, ŞOK HALİNDEDİR"

CHP tezkereye hayır diyerek HDP'nin kafesine girmiş, resmen patlamıştır. CHP yönetimi, PKK-YPG'ye evet, Türkiye'ye hayır demiştir.

Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin ne yatacak ne de sığınacak yeri kalmıştır.

CHP ile yüzleşmek demek, Türkiye'nin huzursuzluk devirlerine ayna tutmak demektir.

Nerede bir anarşik vaka görüldüyse orada CHP çıkmıştır. Nerede bir travma varsa orada CHP suçüstü yakalanmıştır.

Kılıçdaroğlu bir sonuçtur. Nedenler ise CHP'nin son 50 yıllık tarihinde yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bütün yolları şaşmış, bütün kapıları Kandil'e açılmaktadır.

Mehmetlerimize kurşun sıkan, polislerimize pusu kuran, bebeklerimize, kadınlarımıza, masumlara ölüm saçan terörle mücadeleye hayır diyen CHP'dir, tarafını şeytandan yana kullanmıştır.

CHP'ye oy verenler şaşkındır, şok halindedir. İyice sıkışan, manevra alanı daralan Kılıçdaroğlu bu kez de soluğu Yozgat'ta almıştır. 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler' demiş. Güler misiniz, ağlar mısınız?

"AĞZINA BİR DEFA DA OLSA PKK'YI AL DA GÖRELİM"

Kılıçdaroğlu Kandil'de yuva değil, mağaralar vardır. Teröristleri Allah'ın izni ile yok edeceğiz. Ağzına bir defa da olsa PKK'yı al da görelim.

Teröristler sadece Kandil'de bulunmuyor, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda yuvalanıyorlar. Irak'ın kuzeyinde yuvalanıyorlar. Sürekli savunduğun Selahattin Demirtaş Kandil yetiştirmesi azılı bir teröristtir. Senin meşru olarak kabul ettiğin HDP Kandil'in siyasi ayağıdır. Milletin huzuruna çık nedamet dile.

"TERÖR DESTEKÇİLERİNİN YÜZÜNE HAYKIR DA ADAM MISIN, DEĞİL MİSİN GÖRELİM!"

Analar evlatlarını almak için HDP binaları önünde nöbet tutuyorlar, bundan da mı haberin olmadı. Gözün kesiyorsa HDP'li yoldaşlarının karşısına dikil de 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' de.

Terör destekçilerinin yüzüne haykır da adam mısın, değil misin karar verelim.

MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da demokratik sorumluluğu bir muhalefet partisidir. Muhalefet demek her adımı kundaklamak değildir. Milli meselelere muhalefet muhbirliktir.

BÜYÜKELÇİLERE MEKTUP YAZAN KILIÇDAROĞLU'NA: HİÇ Mİ UTANMADIN?

10 büyükelçi tarafından ortaklaşa açıklanan muhtıranın külleri soğumadan, aynı maksatla şimdi de Kılıçdaroğlu karşımıza çıkmıştır.

Yabancı büyükelçilerin tamamına mektup göndermiştir. Bu mektup bir siyaset krizidir. 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Türkiye alerjisi ile yazılmış mektupta Kılıçdaroğlu ayan beyan jurnalcilik yapmıştır.

Bir muhalefet partisinin yapılcak bir proje ile ilgili itirazını demokratik yollarla millete anlatması lazım.

Bir mektup yazıp casusluğa heves etmesi kimlerin teklifidir? İhbar etki düştüğün derin çukurdan seni alalım.

Senin muhatabın büyükelçiler mi? Türkiye'nin iç meselesini hangi hakla şikayet edip yardım dileniyorsun. Hiç mi gocunmadın, hiç mi utanmadın, hiç mi sıkılmadın!

Kılıçdaroğlu demokrasiye kara çalmış, leke sürmüştür. CHP milli irade ile yollarını bir daha kavuşmamak üzere ayırmıştır.

CHP'ye gönül veren kardeşlerim ya Kılıçdaroğlu ve dar kadrosundan kurtulacak, ya da partilerinin siyaset çöplüğüne gitmesini izleyeceklerdir. Kılıçdaroğu'nun suyu ısınmış, miladı dolmuştur.

Millet İttifakı'nın dikişleri sökülmüş, yama tutmadığı ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu tarihten de mi ders almadın?

Bu elitist ve mandacı kadroya en ufak bir güven duymak mümkün müdür? Bir milletin tarihi bilmesi gereken en büyük gerçeğidir.

Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi geleceğine kalın bir çizgi çekmiştir.

Yapılan araştırmalara göre 32 bin 859 terörist cezalandırılmış, alayı birden etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman Mehmetçikler, teröristleri önlerine kattıkları gibi kovalamakta, dağ taş, tepe demeden kovalamaktadır. Terörün kökü kazınacak, ihanet kimsenin yanına bırakılmayacaktır.

CHP ve HDP tezkereye istedikleri kadar hayır desinler yararsızdır.

"KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI DİKİLMELİDİR"

Tezkere kararı açıktır. Hüküm sabittir, terör örgütleri için artık hiçbir yere emniyetli değildir. Gerekirse Kandil'e Türk bayrağı dikilmelidir. Artık bu işin başka yolu kalmamıştır.

LÜTFÜ TÜRKKAN'A ÇOK SERT SÖZLER: SOYSUZLUKTUR

Türkiye her tarafından kuşatılmıştır. Andolsun ki biz bu kuşatmayı her yanından yaracağız. CHP-HDP-İP nasıl direnirse dirensin, Türkiye zulme ve ihanete teslim olmayacaktır. Güvencemiz şehilerimizin kahramanlık mirası, gazilerimizin mücadeleleridir.

Milli ve manevi değerlerimiz sistematik şekilde tahrik edilmektedir. Bizler varlığımızı milletimize bağlı olduğuna inanan siyaset temsilcileriyiz.

Şehit yakınlarımız bizlere haklarını helal etsinler. Bugünlerimizi borçlu olduğumuz şehitlerimiz ve ailelerimizi gözardı etmemiz mümkün değildir.

Açık açık söylüyorum, şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, düşman dilidir. Bu kansızlık, ahlaksızlık hepimizin yüreğini dağlamıştır.

Yaptığını bulacak, ettiğini çekecektir. Ne yaptılarsa aynısı ile karşılaşmaları Allah'tan niyazımdır.

Gereği mutlaka yapılacaktır. Şehitlerimizi unutmayacağız, aziz hatıralarını unutturmayacağız. Sorulacak hesaplarını yarına bırakmayacağız.

İP Başkanı, Benim İmralı canisi ile mektup arkadaşı olduğumu söylüyor. İddiasını ispat etmez ise müfterinin en önde gidenidir.