Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı: Temmuz ayında gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, "PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Bununla ilgili olarak karma komisyona süratle gönderdik. Karma komisyonda da gereği yapılacak. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz." diyerek HDP'li vekil Semra Güzel'e sert tepki gösterdi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Konuşmama, Şanlıurfa sınırında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum.

Nerede aklınıza bir terör bölgesi geliyor ise bizler Mehmetçik ile, polis ile, korucularımız ile var olmaya devam edeceğiz.

Milli Futbolcu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu süreçte bizim ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlamak hem geçmişi hem de küresel gelişmeleri yakından bilmek gerekiyor.

Türkiye'nin Osmanlı döneminde başlayan ve Cumhuriyetin ilk döneminde de süren sanayileşme hamlesinin önünün nasıl kesildiğini hatılayın. Türkiye'yi köksüz bir ağaç gibi kurutmaya çalışanların ayak oyunlarını hatırlayın.

Türkiye'de hangi dönemde her kim ülkenin makus talihini değiştirmek için adım atmış ise başına gelmeyen kalmamıştır. Menderes'in akıbeti dar ağacında nihayete ermiş, Erbakan'ın Özal'ın önleri darbelerle kesilmiş. AK Parti'nin yılları bu habis zihniyet ile mücadele ile geçmiştir. Biz yaşadıklarımızı unutursak diğer insanlar elbette unutur.

Ülkemizinm uluslararası alanda nasıl kuralsız, ahlaksız tuzaklara tecrit edilmeye çalışıldığını unutmadık.

Siyasi ve sosyal kaos denemelerini, PKK'dan DEAŞ'a kadar tüm terör örgütleri kullanılarak şehirleirmize ve sınırlarımıza dayatılan saldırıları birer birer bertaraf ettik. Biz milletimiz ile istiklalimize sarıldıkça, teslim olmadıkça, saldırıların cephesi daha da genişledi.

Savunma sanayii ürünlerinde ve çeşitli ticaret ürünlerinde ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo başka bir boyuta ulaşmıştır. Bu süreçte de önlemlerimizi alarak, mücadele saflarını sıklaştırdık. Serbest piyasa ekonomisi kurallarına uymayan bu tabloyu düzeltmeye başlarken koronavirüs salgını ortaya çıktı.

Türkiye koronavirüs sürecinde süratli ve etkin bir şekilde kendini korumaya almıştır. İmalatı ve istihdamı ayakta tutmayı esas alan yönetimimiz ile salgın döneminde son derece başarılı bir yönetim sergiledik.

Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans krizi ile bozulmuş dengelerini daha sert şekilde altüst etmiştir. Enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere EMTIA fiyatlarının yükselmesi ile gelişmiş ülkeler 5 katı, 7 katına çıkan enflasyonlar ile karşı karşıya kalmıştır. Tarihlerinde görülmemiş oranlara ulaştılar. Ülkemizde de enflasyon sorunu elbette vardır. Türkiye döviz sorunu gibi can yakıcı bi sorunla da boğuşmuştur. Enflasyonda da döviz kurunda da olduğu gibi ülkemizin gerçekleri ile uyuşmayan bir şişkinlik olduğu açıktır. Bu enflasyondaki bu şişkinliği aşacağız.

Ülkemizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon durumuna göre gerekirse Temmuz ayında çalışanlarımızın durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Biz çalışıp ürettikçe, büyüdükçe karşımızdaki sorunlar da küçülecek. Önceliğimiz istihdamı artırarak hedeflerimizi birer birer yerine getirmektir. Alınan tüm tedbirlerin istihdamı korumaya yönelik olduğuna dikkatleri çekmek istiyorum. Biz salgın döneminde 2 milyon 700 bin ilave istihdam ile onların başaramadıklarını başardık. Bizi bu yoldan alı koyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Biz bu zamana kadar laf ile değil, icraat ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüzdeki yaz ayında bu fedakarlık ve çalışmalarımızın karşılıklarını hep birlikte almaya başlayacağız. İşte o zaman 2023 Türkiye için tarihi bir dönüm noktası ve unutulmaz bir bayram haline dönüşecektir.

"KILIÇDAROĞLU ÜLKEDE KOMEDYEN EKSİKLİĞİNİ DOLDURUYOR"

CHP'nin bunca muhalefet döneminde bir vizyon ortaya koyduğunu gören var mı? Altenatif teklif getirdiğini duyan var mı? Milletimizin derdine derman olduğunu duyan, bilen var mı? Yok. Ne işe yarar bu CHP? Bunun cevabını başındaki zata bakarak anlayabilirsiniz. CHP'nin başındaki zat yalan ve çarpıtma siyaseti ile milletimizi güldürüyor. Ülkede komdyen eksiği var ki orayı dolduruyor.

KILIÇDAROĞLU'NA 'BEDAVA ELEKTRİK' TEPKİSİ

Madem Kılıçdaroğlu işin eğlencesinde. Bu zat, Şanlıurfa'nın CHP'ye geçmesi halinde elektriğin bedavaya verileceğini söylüyor. Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali var. Biz de kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede CHP'li belediye varsa çiftçiye bedava elektrik verilmesini teklif edelim dedik. Maksat Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. CHP Genel Başkanı'nı kendi tabanı ve millet nezdinde mahçup etmeyelim. Gerçi ilk başladığımız yerde 'Gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun' deseler de, belediye başkanının CHP Genel Başkanı'nın vaadinden haberi yok herhalde.

Değerli arkadaşlar, karşımızda böylesine ağzından çıkan sözden habersiz, gerçekler yüzüne vurulunca böylesine tepksizi, milletin beklentilerine cevap vermekten bu kadar uzak bir muhalefet tipolojisi var.

Bu muhallefet sorununu Türkiye nasıl çözer, bunu bilmiyoruz. Ülkenin yönetimine talipler ama ortada adayları yok. Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak kuruluyor ama aday kim olacak noktasında anlaşamıyorlar. CHP'nin kendi içindeki adaylık süreci saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında adliyelik olurlar ise şaşırmayın.

HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİST İLE FOTOĞRAFINA TEPKİ: PARLAMENTODA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Önceki gün alçaklık bayrağını Bay Kemal'in başka bir yardımcısı devraldı. FETÖ ile Allah lafzını yan yana kullanarak ne kadar habis bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Bırakın artık dinimizi istismar etmeyi. Dürüst olun, dürüst. Artık bu yaptıklarınız tutmuyor, bunlar artık geçerli değil. Ortaklarınızdan bir tanesi soyadı neyse. Terör örgütünden birisi ile tutuşuyor. Resimler yayınlanıyor. Günlerdir izledik, izlediniz. Ne yazık k ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz bununla ilgili olarak Karma Komisyon'a süratle gönderdik, gereği yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz.

"BAY KEMAL, İP, HDP NEDEN SUSUYORSUNUZ?"

Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun?

"BİZ GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Parlamentoda demokrasiyi egemen kılmamız lazım.

"CHP'YE GÖNÜL VEREN KARDEŞLERİM ARTIK GERÇEĞİ GÖRÜN"

Bu CHP kalkıyor dinimize malesef sövüyor. Bunları hala CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz savunuyorlar. Gerçeği görün. Sizlere bunları delilleri ile ispatlıyoruz. CHP dün de buydu, bugün de bu. Bu kafa ile giderse yarın da böyle olacak.

Bu teröre sırtını dayamak veya karşı durmak meselesidir. Gerisi lafıgüzaftır.