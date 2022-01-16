Kılıçdaroğlu’nun HDP-PKK derin sessizliği

KONU YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



CHP ye oy vermiş, vermeyi düşünen aziz vatandaşlarımızın takdirine sunuyoruz. Atatürk'ün kurduğu CHP, terör ile teröristler ile iç içe olan HDP ile bir arada olabilir mi? İnsanlık suçu işleyen, masum vatandaşların kanını akıtan PKK'nın siyasi kolu HDP'yi, CHP sıradanlaştırılabilir mi? Kabul edilebilir mi? Bir noktaya taşıyabilir mi? Fotoğraflı rezaletleri ortaya çıkan HDP-PKK'yı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu derin sessizlik içinde geçiştirilebilir mi?

AZİZ MİLLETE İHANETTİR

HDP Diyarbakır Milletvekili olarak TBMM'de bulunan Semra Güzel'in, sevgilisi olduğu ortaya çıkan PKK'lı terörist ile terör örgütü kamplarında sarmaş dolaş, silahlı fotoğrafları ortaya çıkması karşısında Kılılıçdaroğlu neden derin bir sessizliğe büründü? HDP-PKK'nın bir vekilin rezil fotoğraflarının ortaya çıkması karşısında Kılıçdaroğlu ve dostlarından kuvvetli bir şekilde hiçbir ses çıkarılmaması üç kelime ile GAFLETTİR, DALALETTİR, AZİZ MİLLETE İHANETTİR.

Nasıl bir tezgahtır ki, bir terör paçavrasının siyasi kolu HDP ile Atatürk'ün kurduğu CHP bir araya gelebiliyor? Nasıl bir ruhtur ki, TBMM'nin sınır ötesinde aziz milletin geleceği için çarpışan Türk Mehmetçiklerine TBMM'nin desteğini gösteren tezkereye HDP ile CHP, HAYIR demişlerdir. Önceki haftalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt sorununu HDP ile birlikte çözeceğiz" diye bir cümle kurmuştu. HDPKK'dan her düzeyde tepki alarak muhatap "Kandil ve Apo'dur" cevabı ile karşılaşmıştı.

SUSARAK OLAYI GEÇİŞTİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, susarak olayı geçiştirdi. HDP'nin bu açık rezaletine ses vermedi. HDP-PKK bununla da kalmadı, ittifak ilişkisinin devamı için "özerklik şartı" ileri sürdü. Kılıçdaroğlu yine derin sessizdi. Sanki hiç söylenmemiş gibi cevapsız bırakıldı. HDP milletvekili Semra Güzel'in aziz milletin evlatlarını şehit eden aparat PKK militanı ile sarmaş dolaş fotoğraflarının ihanet belgeleriyle ortaya çıkması karşısında, CHP lideri yine bir derin sessizlik içinde. Mehmetçik katili bir terörist ile terör kampında, silahlarla poz veren bu kişiye de en ufak bir laf etmeyecekse nerede kaldı bu CHP'nin kurucu partiliği? Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Atatürk'ün partisinin savrulduğu yer, seçmenlerini muhakkak üzüyor.

FRANKEŞTAYN İTTİFAKI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP-PKK karşısında derin sessizlik içinde bulunuşuna büyük tepki gösteren milletin hislerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tercüman oldu: 'Bay Kemal ve yoldaşları bölücü örgütün karşısında kağıttan kaplana dönüştüler. Seçim meydanlarından kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diye ayar verenlerin avukatlığına soyundular. CHP'yi Kandil'in kapı kuluna çevirdiler. Resimler yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri hep izledik. Ne yazık ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütü uzantılarını görmek istemiyoruz. CHP, İP, HDP neden susuyorsunuz? İttifakın diğer cenahını oluşturan sözde milliyetçi parti ise şehit yakınlarına sövmek, vatandaşlarımızı dövmekle meşgul. Pek çok sorunla delik deşik ittifakta yer almayı tercih eden parti, ciddi bir kimlik bunalımına sürüklenecektir. Bunlarla ilgili Rabbim akıl, fikir, izan versin demekten başka bir söz söylemeyi gereksiz buluyoruz. Milletimize karşı en büyük sorumluluğumuz bu ucube ittifakın, Frankeştayn ittifakın eline bırakmamaktır. Ülkemizin bu tarihi yol ayrımında istikrarsızlık, kargaşa, kaos günlerine dönmesi en büyük felakettir. Türkiye'yi çevresindeki pek çok örnek gibi bölmek, parçalamak isteyenler böyle bir iklimin doğmasını bekliyorlar. Allah'ın izniyle hiçbirine fırsat vermeyeceğiz."

SONUÇ: DUR DEME ZAMANI

Nerede kaldı, CHP'nin ülkenin bölünmez bütünlüğünden yanalığı? CHP'yi, Türkiye'nin ana muhalefet partisini, PKK'nın ipoteklisi HDP'nin ipoteğinden hangi akıl, güç, duygu, kuvvet koparabilecek? Teröre terör diyemeyen, teröriste terörist demekten uzak anlayıştaki Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosuna, Aziz CHP'ye oy veren vatandaşların YETER ARTIK DEME ZAMANI GELMİŞTİR.