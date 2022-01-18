İYİ Parti’de yaprak dökümü

İP kurucularından Vedat Yenerer, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Meral Akşener ve parti yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Yenerer, partinin bir hayran kulübüne döndüğünü söyledi. Yenerer açıklamasında partideki görevine hiçbir açıklama yapılmadan son verildiğini belirterek, "Ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. "Kirli" siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi. Daha önce Meral Akşener'in 'Ali, buraya FETÖ buraya girebilir mi?' klibinde yer alan 5 kişiden 3'ü istifa ederken, Vedat Yenerer'in de istifasıyla bu sayı 4'e çıkmış oldu.

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