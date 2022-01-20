‘Barınamıyoruz’ diyen genç İtalya tatili yapan CHP’li çıktı

İYİ Parti'nin dünkü grup toplantısında parti lideri Meral Akşener, konuşmasının ortalarında kürsüyü Deniz Barış Çatal isimli bir gence bıraktı. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi ve Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı olan Çatal sözlerine, "KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum" diye başladıktan sonra "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti grup toplantısı sonrası Akşener'in konuşturduğu Çatal'ın sosyal medya hesabından CHP'li fotoğrafını kaldırdığı görüldü. "Barınamıyoruz" diyen gencin, İtalya gezisinden ve TBMM'de CHP grup toplantılarının yapıldığı salondan CHP logosu önünde çekildiği fotoğrafları da ortaya çıktı. CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Yeni Seçmen Komisyonu Başkanı Zana Gümüş de kendisinden 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda "yol arkadaşımız" diyerek bahsediyor.