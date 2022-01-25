Mehmet Ali Çelebi parti görevlerinden istifa etti

CHP ile geçtiğimiz yıl yollarını ayırarak Memleket Partisi'ne geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, istifa ettiğini duyurdu. Çelebi istifa gerekçesi olarak ailesinin sağlık sorunlarını gösterdi. Ailesinde sağlık sorunları yaşandığı için parti görevlerine son verdiğini belirten Çelebi, "Memleket Partisi'nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" açıklamasında bulundu.

Çelebi, 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etmiş, 17 Mayıs 2021 tarihinde Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'ne katılmıştı.