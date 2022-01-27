Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır açıklamasına İP’den tepki

CHP ve İYİ Parti arasında, bu kez de 'Diyarbakır Çatlağı' yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la yaptığı ortak basın açıklamasında, 27 Ocak'ta Diyarbakır'a gideceğini duyurması ve "Türkiye'ye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçecek" şeklindeki sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt geldi.

"BUNUN YOLU TBMM"

AĞIRALİOĞLU açıklamasında, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dahil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer" ifadelerini kullandı. İYİ Partili Ağıralioğlu sözlerinin devamında Ankara'yı işaret ederek, "Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir. Demokrasi ve hukukun yegane adresi de Ankara'dır" ifadelerini kullandı.