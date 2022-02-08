Akşener’e eski danışmanından sert tepki: ‘Milliyetçilerin başına çatıyı çökertti’

MİLLET İttifakı'ndaki gerilim her geçen gün artıyor. İYİ Parti'nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı tartışılırken, partinin kurucuları arasında yer alan ve Genel Başkan Meral Akşener'in Türk dünyasından sorumlu eski danışmanı olan Vedat Yenerer dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk milliyetçilerinin partiden dışlandığına dikkat çeken Yenerer, "İYİ Parti'de bazı açıklamaların zayıf kaldığını ve toplum tarafından anlaşılmadığını düşünüyorum. Özellikle HDP konusundaki açıklamalar yetersiz. Partide ciddi bir dönüşüm var. Yetki verilenler ve Genel İdare Kurulu'na alınanların profillerine bakıldığı zaman yönetim; sahada çalışan, toplumda karşılığı olan, cesur ve vatan-millet için çıktığı yolda İYİ Parti'nin doğru bir parti olduğunu düşünerek, bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti" dedi.

'GÖREVE GETİRMİYORLAR'

PARTİ içinde samimi Türk milliyetçilerinin göreve getirilmediğini ve aksine görevden uzaklaştırıldığını da kaydeden Yenerer, "Kalanların da pasifize edildiklerini veya birtakım idealler uğruna sessiz kaldıklarını düşünüyorum. Sessiz kalmak da bu politikaya ortak olmaktır. Bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Hatta içinde benim de olduğum bir video filminde 'Bu partiye halası, dayısı, eniştesi FETÖ'cü olan giremez' dedik, hepsi girdi. İYİ Parti'ye yönetici yapılanların arasındakilerin ailesinde ve sülalesinde FETÖ'cü olan çok" ifadelerini kullandı.