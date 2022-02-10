TBMM Başkanı Şentop’tan muhalefetin adaylık iddiasına belgeli yanıt

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili önemli açıklamalar.

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

2016 yılının sonlarında verilen teklifle TBMM'nin gündemine geldi. Ben o zaman Anayasa Komisyonu Başkanıydım. Bu da o teklif içinde, Anayasa'nın 101. maddesiyle ilgili bir değişiklikti.

KOMİSYON RAPORU

Elimde komisyon raporu var. Sıra sayısı 447. Bu Anayasa değişikliği teklifi komisyona geldikten sonra 10 gün görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Anayasa Komisyonu rapor hazırlıyor ve bu rapor sıra sayısı diye isimlendiriyor. TBMM Genel Kurulunda görüşmeler bu rapor üzerinde yapılıyor.

MUHALEFET VEKİLLERİ KARŞI ÇIKMADI

Komisyonda muhalefetten milletvekilleri de var. Komisyonda muhalefetten aday olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi tam aksine Sayın Cumhurbaşkanımıza 3 defa aday olma hakkı verildiğine dair ifadeler var.

"5 SENE GEÇTİ, JETON YENİ DÜŞMÜŞ"

Genel Kurulda bu rapor görüşülmüş, farklı görüş ifade edilmemiş. Aradan 5 sene geçti, jeton yeni düşmüş. Arkadaşlar yeni bir şey bulduklarını zannediyor ama 5 sene önce bu durum ortaya konmuş.