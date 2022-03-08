‘Atatürk karşıtlığı yapanlar CHP’yi ele geçirmiş’

MHP İzmir İl Başkanlığı, Ödemiş ilçesinde Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı yaptı. Burada yaptığı konuşmada muhalefeti ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "CHP yönetimi her yönden Atatürk karşıtlığı yapan, kadrolarca ele geçirilmiş. Atatürk'ün tüm ilkeleriyle çelişen hatta bizzat açıktan savaşan anlayış CHP'yi işgal etmiştir. Kılıçdaroğlu CHP'si PKK, FETÖ ve DHKP-C ile beraber olduğunu farklı zamanlardaki söylem ve tutumlarıyla ortaya koymuştur" dedi.

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