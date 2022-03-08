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Haberler Politika “Erdoğan 2023’te ilk turda Cumhurbaşkanı seçilecek”

“Erdoğan 2023’te ilk turda Cumhurbaşkanı seçilecek”

8.3.2022

“Erdoğan 2023’te ilk turda Cumhurbaşkanı seçilecek”
AK Parti Seçim İşleri Bakanlığı, Aydın'da İl İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Serpil Kavrak ile SKM Başkanı Harun Tüfekci katıldı. Başkanlık Sistemi'nin AK Parti'nin en önemli icraatlarından biri olduğunu belirten Yavuz, "Karşıt blokta yok yok. Nereden bakarsak bakalım Recep Tayyip Erdoğan önemli dedirtiyor. 2023'te ilk turda yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın seçildiğini göreceğiz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE