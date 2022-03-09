Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısında önemli mesajlar

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Milletvekillerimiz ile artık gelenek haline getirdiğimiz kahvaltılı istişare toplantılarımızın yeni turunu sürdürüyoruz. TBMM çalışıyor, üretiyor, ülkemize hizmet ediyor. Katkıda bulunan her bir vekilimize şükranlarımı sunuyorum. Emeğiniz, gayretiniz, fedakarlığınız için her birinize teşekkür ediyorum.

6'LI MUHALEFETE GÖNDERME

İktidarın olduğu yerde elbette muhalefet de bulunacaktır. Türkiye'nin talihsizliği muhalefet sıfatını hak edecek bir muhalefet liderliği ve organizasyonundan uzak bulunmasıdır. Girdiği 16 seçimin tamamında hezimete uğrayan CHP kendini geliştirmek yerine sürekli geriye gitmiştir. CHP, şimdi peşine taktıkları ile 28 Şubat ittifakı kurdu. Güya seçimi kazanınca yönetim sistemini değiştirecek, dünyayı güzelleştirecekmiş. Biz iddialı bir parti olarak karşımızdaki muhalefetin de iddialı olmasını isteriz. Karşımızdaki ittifak bizi kah güldürüyor, kah hayrete düşürüyor, kah hüzünlendiriyor.

Dünyanın içinden geçtiği şu dönemde gereken cesaretli adımları nasıl atacaklarını doğrusu merak ediyoruz? Yolun başında birbirlerine bu kadar güvensiz olanlar ne yapacaklar merak ediyoruz?

"TÜM KÜRESEL KAZANIMLARDAN VAZGEÇECEKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

28 Şubat İttifakı'nın karşı çıktığı hususlara bakınca Türkiye'nin küresel kazanımlarından vazgeçeceklerini görüyoruz.

Daha şimdiden dev yatırımları yapan müteahhitleri tehdit etmek sureti ile, 'Sakın ha' diyen bir muhalefetin örneğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır, nasıl bir yaklaşımdır? Enflasyonu nasıl düşürecekleri ile ilgili herhangi bir program önerilerini görmedik. Tek işleri koalisyon güzellemesi yapmak. Daha Cumhurbaşkanı adayları bile belli değil ama başbakanlık pazarlığına girdiler. Bu gülünç orta oyunu bile milletimizi naasıl kandırmaya çalıştıklarının göstergesidir.

"YAĞ ÜZERİNDEN KARA BULUT TOPLAMAYA ÇALIŞAN BUNLAR"

Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı. Bugün yağ üzerinden ülkenin üzerine kara bulut toplamaya çalışanlar yine bunlar.

Biz eser ve hizmet yarışına gireceğimiz bir muhalefet arıyoruz. Biz yıkmanın değil yapmanın hedefi ile yapılacak bir siyasetin peşindeyiz.