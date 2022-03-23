Eğer köprüden gecmem diyorsanız denize atlayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin ulaştırma hedeflerinin gerçekleşmesine vesile olacak büyük bir yatırım hamlesi olduğunu belirten Bahçeli, "Ancak bizim anlayamadığımız, bir türlü izahını yapamadığımız garabet, açılışından rahatsızlık duyanların kendilerini hemen ele vermeleri, gecikmeksizin ortaya çıkmalarıdır" diye konuştu.

'ASIL DERTLERİ ZAFERDİR'

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'liler yine hazımsızlık örneği göstermişler ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde milyarca liralık vurgun yapıldığını ahlaksızca iddia etmişler. Be hey müfteriler, be hey gafiller, o köprüden sizden geçeceksiniz, o köprüden tarihin hatıraları bir o yandan bir bu yana manen geçiş merasimi yapacak, niye gocunuyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz. Bu zihniyet sahiplerini tanıyoruz, asıl dertleri Çanakkale Zaferi'dir."

PKK'NIN İKMAL DEPOSU HDP

BAHÇELİ, "PKK'nın ikmal deposu ve ileri kulesi olan HDP'nin hafta sonu düzenlediği sözde Nevruz kutlamaları bu yıl da ağır tahriklere sahne olmuştur. Bir CHP'linin terörist Demirtaş'a barış insanı demesi, önümüzdeki günlerde TBMM'de olacağını söylemesi bulanık ve buhran içinde kalmış bir zihnin hezeyanıdır. Bir teröriste 'barış insanı' demek evvela barışa ihanettir" diye konuştu.

■ BURAK ERDEM ÇELİK