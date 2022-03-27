AK Partili Dağ: Yerim dar diye ağlamanın anlamı yok!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yeni seçim kanuna yönelik "baraj" eleştirilerini değerlendirdi.

Dağ, "CHP'nin, yüzde 20 -25 arası bir tabanı var, küçük partiler CHP ile ittifak kurduğunuzda sizin için baraj söz konusu değil. Ülke barajının ötesinde doğal baraj oluşuyor, orada asgari almanız gereken oy var, mevcut bu zaten, bir bölgede 15 milletvekili çıkıyorsa ve o bölgeden yüzde 5-6 oy almalısınız. 2-3 milletvekili çıkan yerlerde yüzde 30 oy almalısınız. Yerim dar diye ağlamanın anlamı yok. Eğer ittifak yaparsanız, yüzde 7'yi geçince barajı geçmiş oluyoruz. Doğal barajı geçme durumu o ilde alacağınız oya bağlı, siz 'ben illerde yeterince oy alamıyorum' demiyorsunuz, ülke barajına laf atıyorsunuz" çıkışında bulundu. Erken seçim tartışmalarına da cevap veren Dağ, "Biz seçim kanunu teklifimizi TBMM'ye sunduk, bugüne kadar sözlü olarak 'seçim 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır' diyorduk, şimdi mevzuattaki değişimlerle bunu ortaya koyduk. Kanun resmi gazetede yayınlandı diyelim, 1 sene sonra seçim olur. Her siyasi parti kendini hazırlasın" ifadelerini kullandı.

480 BİN MÜLTECİ EVİNE DÖNDÜ

SURİYE'DEN gelen mülteciler hakkında da konuşan AK Partili Dağ, "Mülteciler ve Suriye konusunda da bu sorun sadece Türkiye'nin meselesi değil. 480 bine yakın mülteci ülkesine geri döndü. Ermenistan, Arabistan, İsrail ile diplomatik süreçten oradaki süreç daha farklı, 11 yıldan bu yana 11 milyon insanın yer değiştirdiği bir yerden ve 1 milyon insanın katledildiği bir yerden bahsediyoruz. Yaptığımız operasyonlarla huzura ulaştırdığımız bölgelerde, hakimiyetimiz olan bölgelerde insanların özgür iradesiyle oraya dönemsini sağlıyoruz. O insanların dönmesini sağlamayı yapıyoruz zaten, oralarda evler, şehirler oluşturuluyor. Belki 2 ay sonra ülkesine dönen Suriyeliler için 500 binli sayıları konuşacağız. Bu dönüşler devam edecek" açıklamasında bulundu.