Akşener’den Kılıçdaroğlu’na geçiş yok!

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşuyor. Fakat, ittifak yaptığı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in NO PASARAN (Geçiş yok) duruşu karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda. Yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu, durduk yere ilk kez Meral Akşener'e, 'Başbakan adayımız' diyerek yağ çekti. Neden acaba?

ADAYMIŞ GİBİ DAVRANIYOR

Belli ki, Meral Akşener'ın gönlünü kazanmaya çalışıyor. Akşener'in geçiş vermeyen duruşunu kırmak için taktikler uyguluyor. Akşener'ın gönlünün Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ta olduğunu duymayan kalmadı. Akşener'in kurmayları, her konuşmalarında, 'Seçilecek aday çıkaracağız' derken, Kemal Kılıçdaroğlu'na subliminal mesaj veriyorlar. Fakat Kılıçdaroğlu'nun inadı aklının önüne geçtiği için ortalıkta aday gibi davranmaya devam ediyor. Bir gerçek daha var; Sadece Meral hanım değil, Temel Karamollaoğlu ve Davutoğlu da, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Ancak, CHP liderinin aklı fikri Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nda değil, Akşener'in kararlı duruşunda. Bu duruşu aşmaya öncelik veriyor.

HUKUKSAL ANARŞİ ÇIKAR

Kılıçdaroğlu'nun Akşener korkusunun arka planında 2 önemli detay var. Birincisi, Meral Hanımın 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak aday olmasını engellemesi yatıyor. İkincisi ise, Akşener'in desteği önemli. Çünkü diğer 4 partiyi toplasan İYİ Parti'nin yarısı etmiyor. Akşener'ın geçiş yok duruşunu kırma arzusu Kılıçdaroğlu'nun ruh dünyasında fırtınalara yol açmış durumda. Yağ çekerek, 'Başbakanımız Akşener' diyerek, Meral Hanımın gönlünü alacağını sanıyor. Bu taktiklerin tutar tarafı da yok aslında. Birincisi, 2023 seçimlerini kazanmaları gerekiyor. Mevcut sistemde Başbakanlık diye bir şey yok. Bir başkan yardımcısının başbakan gibi davranmasından bahsediyorlar. Anayasal bakımdan bir garabet ortaya çıkar. Hukuksal anarşi çıkar.

FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORLAR

İkincisi, Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçecekleri konusunda fikir ayrılığı içindeler. 28 Şubat 6'lısının ortak deklarasyonunda, Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği konusunda 'tık' yok. Soruyoruz; Cumhurbaşkanı'nı aziz millet mi seçecek yoksa eskiden olduğu gibi vekiller mecliste mi seçecek? Aziz milletten korktukları ortada. Bunu açıkça yazamıyorlar. Aralarında anlaşamadıklarını biliyoruz. Halkımızdan gizlemek peşindeler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli ajandasında, Cumhurbaşkanı'nı yeniden mecliste seçtirmek var. Halkın ellerinden aldığı bu hakkı şimdi geri almak peşinde. Kemal Bey, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı'nı bizzat seçme yetkisini size neden versin? Halk, 2007 yılında gidilen referandumda, 'Yeter bundan sonra biz seçeceğiz' dedi. CHP ve yavruları, milletin seçme hakkını geri alabilirse, eskiden olduğu gibi Genel Kurmaylıktan Cumhurbaşkanı seçerek cuntalara boyun eğmeyi utanmadan düşünebiliyorlar. Yazık.

DÜŞÜK PROFİLLİ CUMHURBAŞKANI

28 Şubat ittıfakının getirmek istediği eski parlamenter sistemde, güçsüz bırakılmış bir Cumhurbaşkanı düşünüyolar. Halkımıza utanmadan, 'sembolik, düşük profilli Cumhurbaşkanı seçin' diyecekler. Kemal bey, aylardan beri bu düşük profil hamlesiyle devletin en üst makamını zedelemiş durumda. CHP ve yavruları, delikanlı olun, aziz millete doğruyu söyleyin. 'Cumhurbaşkanı seçme yetkisini milletten geri alacağız, biz Meclis'te seçeceğiz' deyin bakalım. Kaçacağınız son noktaya kadar bu millet sizleri kovalayacaktır. Yeni seçim kanunu teklifi TBMM'ye geldi. Muhalefetin erken secim hayali söndü. Seçimler 2023 yılında yapılacak. Bir olasılık Haziran yerine 2023 Mayıs olabilir. Seçim barajı yüzde 7 olacak. Vekil transferi ile seçime katılma yolu kapatılacak. Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te 20 milletvekili ile grup kurma şartı kaldırılacak.

SONUÇ

SEÇİM yasasında yapılan bir düzenleme, yasa gereği yayınlandıktan bir yıl sonra uygulanabiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularından oluşan Atlantik İttifakı'nın algı operasyonu enstrümanı ellerinden alınacak. 28 Şubatçıların erken seçim rüyası bitecek. Bakalım derin ABDAvrupa şeytanlarının CHP'ye verecekleri yeni sufleler neler olacak?