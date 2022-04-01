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Haberler Politika CHP'li Faik Öztrak’a şok tepki: Oy almak istiyorsanız Erdoğan’a sahip çıkın

CHP'li Faik Öztrak’a şok tepki: Oy almak istiyorsanız Erdoğan’a sahip çıkın

1.4.2022

CHP’li Faik Öztrak’a şok tepki: Oy almak istiyorsanız Erdoğan’a sahip çıkın

KAHRAMANMARAŞ'TA esnaf ziyaretinde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a vatandaştan şok tepki geldi. Bir ayakkabı mağazasındaki müşterilerden Gülay Tartıcı, "Muhalefet yeter artık yapmayın. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız lütfen Tayyip Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın. Hepimiz Müslümanız" dedi.

Öztrak ise bunun üzerine, "Hiç kimseyi bizle savaştırmıyoruz. Savaşıyor mu savaşmıyor mu bakarsınız" demekle yetindi.

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