27 Mart ‘Ağlayanlar Kulübü’ toplantısı

Yeni seçim kanunu teklifi Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularını fena bozdu. 28 Şubat altılısı, balonlarının patlamasını önlemek için yol arıyor. 'Ağlayanlar Kulübü'nün 6 üyesi Ali Babacan başkanlığında toplandı. Yeni yol bulabilecekler mi, bölünecekler mi, dağılacaklar mı? Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan CHP'ye mi İP'ye mi yamanacak, belli olacak.

AĞLAYANLAR KULÜBÜ BALONU

Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız Türkiye yürüyüşünden rahatsızlıkları vardı. Seçilmiş hükümete karşı hazımsızlık ve karşıtlık üzerine Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ı bir masa etrafında buluşturmuşlardı. Bu masanın etrafında toplananların arkalarında Batı ile eklemlenmiş başta TÜSİAD olmak üzere sermaye ve eski vesayet odaklarını azmettiren mahfilleri dizayn etmişlerdi. Aziz milletin sinir uçlarına basılıyordu. Güvenlik ve asayiş sorunları üretiliyor, ekonominin şoklanması yolunda ısrarla uğraşılıyordu. Bütün bu derin iş ve işlemlerin mekaniğinde Derin ABD-Avrupa siyasal mühendisleri bulunuyordu.

NEREYE SIĞINACAKLAR?

Atlantik ötesinden kurgulanan Erdoğan'ı yıkma mekaniği ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmemek üzere işler yürütülürken AK Parti ve MHP müthiş bir hamle yaptı. Yeni seçim kanun teklifini TBMM'ye vererek hem azgın muhalefetin elinden erken seçim kartını aldı hem de yüzde 7 barajı üzerinden milletvekilleri seçimindeki adaletsizliği ortadan kaldırınca Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının mekaniği bozuldu. Nasıl bozulmasın? 28 Şubat'ta Ahlatlıbel'de buluşmuşlar, havalara girmişlerdi. 27 Mart'ta da Ali Babacan başkanlığında ekonomik hamle yapacaklardı. Başkan Erdoğan'ı bunaltacaklardı. Yeni seçim kanunu teklifi ile Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının nefesi kesildi. 27 Mart masası şu anda 'AĞLAYANLAR KULÜBÜ'NE dönmüş durumda. Şimdi seçimlerde 'bölgesel ittifak mı, il bazında ittifak mı, yüzde 7 oyu alamayacak partilerin liderlerini CHP ve İYİ Parti listelerinden yapsak mı' derdine düştüler. En çok sarsılanlar, AK Parti'yi yıkmak için istifa ettirilen, parti kurdurulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan oldu. Yüzde 7 oyları olmadığı için CHP veya İYİ Parti listelerinden aday oldukları taktirde MİLLETVEKİLİ OLABİLME pozisyonuna düştüler. Yani Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kendi kurdukları partilerin değil de, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in şefkatine muhtaç hale geldiler. Kadere bakın. 28 ŞUBAT İTTİFAKI MEKANİĞİ BOZULURKEN ÖZELLİKLE DE Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a afakanlar bastığı gözleniyor. Ali Babacan'ın kurmayları arka kapılarda, CHP dışında bir SAĞ İTTİFAK zemini arıyorlar. Ahmet Davutoğlu daha ileri giderek panik ataklarını gösteren cümleler kuruyor: "Altı genel başkan Meclis çoğunluğunun nasıl sağlanacağını önyargısız konuşmalı; bölgesel ittifak mı, ortak listeler mi, sonra gündeme gelir. Cumhurbaşkanlığı seçimi muhtemelen 2. tura kalacak. Parlamentoyu çok iyi düşünmeliyiz." Davutoğlu panik halinde konuşuyor: "CHP'ye olan alerji yüzünden AK Parti ve MHP'den, diğer muhalif partilerine geçişkenlik az oluyor... Oysa, sağ eğilimli muhafazakar partiler, kendi aralarında ittifak olsalar daha iyi oy alınır. 'İttifak içinde ittifak' olarak seçimi düşünmeliyiz. Millet İttifakı'nın yeni bir yapıya kavuşturulması lazım. Geniş muhafazakar sağ kitle Cumhur İttifakı'ndan kopmadı. Bu nedenle Millet İttifakı'nın mevcut yapısını dönüştürerek yeni bir kimlik kazandırmamız iyi olur."



SONUÇ

KADERE bakınız. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, AK Parti'yi yıkmak için yola çıktılar. Meral Akşener'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun şefkatine sığınıp parlamentoya girme noktasına savruldular. 'Ne oldum dememeli, ne olacağım' demeli

atasözümüz tavsiye niteliğinde çok anlamlı bir atasözüdür. "Kişi, bugün içinde bulunduğu parlak durumun sürüp gideceğini sanmamalı; çevresine tepeden bakmamalı; yarın kötü bir duruma düşebileceğini aklından (hatırdan) çıkarmamalıdır."