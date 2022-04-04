Sivilleri ellerini bağlayıp vurdular

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Bucha şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.

Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan ceset fotoğrafı paylaşarak, "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı.





TANK MEZARLIĞI

RUSYA-UKRAYNA savaşı devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede yer alan Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi. Irpin'den çıkarak Kiev'e doğru ilerleyen Rus tank konvoyunun Kiev otoyoluna yakın bir noktada imha edildiği belirtildi. Rus ordusunun Irpin'den çekilmesinin ardından bölge halkı imha edilen tankların önünde durarak, sevinçlerini paylaştı.