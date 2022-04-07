MHP lideri Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Anketçileri sert dille eleştiren Devlet Bahçeli, "Partimizin inişe geçtiğini yazan araştırma şirketlerine soruyorum; siz anket yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Buça'daki katliam görüntüleriyle ilgili konuşan Bahçeli, "Bunun önü arkası dikkatle araştırılmalıdır. Düzmece mi yoksa gerçek mi olduğu henüz ortaya çıkmadı. Biz kimsenin sefil propagandasına refakat edemeyiz. Katliam iddialarının müzakere görüşmelerinden sonra gündeme gelmesi ya tesadüf ya da kara bir tezgahtır." dedi. Bahçeli, Ukrayna için yürütülen barış görüşmeleriyle ilgili de "Türkiye en çok mücadele eden ülkedir. Ateşkese Türkiye'den başkasının yanaşmadığı ortada." diye konuştu. MHP Lideri Bahçeli, "Macaristan Başbakanı Victor Orban, muhalif 6 partinin ittfakını ters köşeye yatırmıştır. Ümit ederim ki Millet ittifakı bundan ders çıkartır." diyerek göndermede bulundu. "Biz TBMM'de terörist ve sempatizyanı görmek istemiyoruz" diyen Bahçeli, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği derhal düşürülmelidir." diyerek sert çıktı..

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bizim geçmişten borç değil alacağımız vardır. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Hiçbir karanlık ve karışık ilişkimiz de yoktur. Bu mücadelede yol başçımız Merhum Alpaslan Türkeş beydir. MHP, 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır Türk-İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor. Dün haklıydık, bugün haklıyız. Allah şahit yarın da haklı çıkacağız. Hakkımızı yiyenlerle, halkımızı incitenlerle bu dünyada da, mahşerde de hesaplaşacağız. MHP oranlara sığmaz, barajlarla sınırlanamaz. Türklüğün baraja takılacağını söyleyenler müstevli kalıntılardır. Devamlı hale gelen algı operasyonları ile kamuoyunda partimizin gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri, alayınıza soruyorum; siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi bulunuyorsunuz, Kandil'de mi geziyorsunuz?

"BİZİM ÖLÜMÜZ BİLE SİZİN DİRİNİZİ YERLE YEKSAN EDER"

Bu anketçilere umut bağlayan siyasetçilere bizim ölümüz bile sizin dirinizi yerle yeksan eder. Şimdi deden haberiniz olsun 2023 Haziran'da sokağa çıkacak yüzünüz bile olmayacaktır.

"DURDUĞUMUZ YER DOĞRUDUR, BAKTIĞIMIZ YER DOĞRUDUR"

Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz, ufuk çizgimize karanlık perde çekemez. Gönlümüze kuşku düşürmek kimsenin harcı olamaz. Biz kendimizden eminiz. Biz aziz milletimize şüphesiz inanıyor ve güveniyoruz. Biz Türk Milleti'ni canımızdan aziz biliyoruz.

Durduğumuz yer doğrudur, baktığımız doğrudur, doğrulduğumuz bereketli toprak Türk vatanıdır.

BAHÇELİ'DEN BUÇA ÇIKIŞI: MÜZAKERELER SONRASI ORTAYA ATILMASI YA TESADÜF YA DA KAHREDİCİ BİR TEZGAHTIR

Hibrit savaş diye bilinen yeni savaş konseptinde konvansiyonel savaşın yanında siber müdahaleler, ekonomik manipülasyonlar, medya operasyonları devreye alınmaktadır. Buça'daki toplu mezarda 410 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı, bunun Rusya tarafından işlenen bir savaş suçu hatta katliam olduğu iddia edilmiştir. Dünya kamuoyunda ciddi ses getirmiş, büyük tepkilere neden olmuştur. Elleri arkadan kelepçeli ölü sivillerin paylaşılan fotoğrafları insanların vicdanında ilk bakışta infiale neden olmuştur. Bunun düzmece mi yoksa gerçek bir olay olup olmadığı ortaya çıkmamıştır. Biz kimsenin sefil propagandasına yataklık yapamayız, kara kampanyalara alet olamayız. Şuurlu hareket etmek güvenli yol bulmamızı sağlayacaktır. Derinlemesine kazılması gereken asıl nokta, istikrarla barış görüşmelerinin mesafe aldığı anda sivil katliamların dünya gündemine bomba gibi düşmesidir. Rusya beklendiği üzere yalanlamıştır, tekzip etmiştir.

ABD'den Fransa'ya, AB'den NATO'ya bilinen gruplar hızla savaş suçu olduğunu söylemişlerdir. Savaş sırasında yalan ve saptırma haberlere sürekli ihtiyaç duyulmuştur. Irak savaşında kitle imha silahları var denilerek ABD işgal etmişti. Ne var ki iddiası asılsızdı. Buça'daki olaylara ilişkin bir görüş paylaşmamız şu an için mümkün değildir. Eğer bir katliam varsa sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması gerekir. Sivil ve masum insanların katlini hiçbir bahane doğru gösteremez. Bize dayatılan ve teyit edilmemiş fotoğraflarla kesin karar vermek peşin hükümlülüktür. Üzerinde durulması gereken konu neden böyle bir zamanda katliam iddiası gündeme taşınmıştır? Buna kimler gerek duymuştur? Müzakerelerin kesilmesini isteyenler vardır ve bunlar günyüzündedir! İstanbul'daki müzakereler sonrası gündeme gelmesi ya tesadüftür ya da kahredici bir tezgahtır. Türkiye barış için en çok mücadele eden ülkedir. Türkiye'den başka hizmet eden ikinci bir devlet yoktur.

"PUTİN İLE ZELESNKİ İSTANBUL YA DA ANKARA'DA BİR ARAYA GELEREK EL SIKIŞIP SAVAŞA SON VERMELİDİR"

Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır. Güvenlik ve diyalog açıkları günden güne genişlemektedir. Türkiye bütün karşı çıkışlara, yıldırıcı politikalara rağmen barıştan sapmayacağını göstermiştir. Buça olayından sonra görüşmelerin nasıl sürdürüleceği kısa sürede belli olacaktır. Putin ya da Zelenski'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelerek el sıkışıp bu savaşa son vermeleri beklentimizdir. Kimlerin stratejik kazançlar elde ettiği artık gizlenemez boyutlardadır. Ülkemiz kendi güvenliği ve dünya güvenliği için çabalamaktadır.

"MİLLET İTTİFAKI UMARIM ORADAN DERS ÇIKARMIŞTIR"

Victor Orban'ın ittifakı, 6'lı ittifakı ters köşeye yatırmış, AB'nin engellerini aşmayı başarmıştır. Dış desteklerin işine yaramadığı, başkalarına kurşun askerlik yapanların sonunun iyi olmadığını Macaristan örneği göstermiştir. Ümit ederim ki Millet İttifakı bundan ders çıkarmıştır. Milletin dışında bir irade yoktur. Bunun dışında arayışta olanlar zilletin dibindedir. Türkiye'nin geleceğini işbirlikçiler değil, Cumhur İttifakı tayin edecektir. Geleceğimizden tasarruf edemeyiz. Ağız birliği ile mücadelemizi sürdürmek zorundayız.

"ÇIKAN ENFLASYON EL BİRLİĞİ İLE İNDİRİLECEKTİR"

Kovid 19'un yaraları henüz sarılmamıştır. Tıkanmalar henüz açılmamıştır. Beşeriyete musallat olan hastalık bütün hedefleri kesintiye uğratmıştır. Her devlet imkanları nispetinde seferber olmuş, kaynaklar bu uğurda harcanmıştır. 24 Şubat'tan itibaren Rusya ve Ukrayna'nın savaşı, enerji ve gıda güvenliğini zedelemiş, zincirleme sorunlar bütün coğrafyayı sarmıştır. Ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan sınavdan geçmektedir. Bunun bilmeden Türkiye ekonomisi ile ilgili felaket tamtamları çalmak, bittik, iflas ettik, perişan olduk masalları anlatmak sorumlu bir tavır değildir. Hiç kimsenin aç kalmasına göz yumamayız. Allah nimetin kefilidir. Türk Milleti hangi geceyi görmüştür de sabahına çıkamamıştır.

Acıda, tasada, mücadelede, fedakarlıkta, ahlakta, millilikte yoklar. Ancak yalan oldu mu varlar, iftira oldu mu meydandalar. Kobani'ye selam sallarlar, PKK/YPG'ye arka çıkarlar, sonra da dönüp bir kuvayi milliyeyiz deyip kalpakla poz verirler. Kalpak da taksanız, masaya da otursanız, yolunuzu gözleyen mağlubiyetten kurtulamayacaksınız. Kılıçdaroğlu, sen aslında çift kişiliksin, birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi aydınlıkta gafilsin.

"VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİDİR"

Biz TBMM'de terörist ve terörist sempatizanı görmek istemiyoruz. HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürülmelidir.