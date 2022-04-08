‘Ya tesadüf ya da tezgah’

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Ukrayna'daki savaş ile ilgili son gelişmeleri yorumlayan Bahçeli, "Yeni savaş konseptinde yalan haberler, siber müdahaleler, ekonomik manipülasyonları devreye alınmaktadır. Ukrayna Buça'da yaşandığı iddia edilen sivillerin katledilmesiyle ilgili haberler incelenmeye muhtaçtır. Burada asıl can alıcı husus Rusya ile Ukrayna arasında yeşeren ateşkes ve barış görüşmelerinin mesafe aldığı zamanda sivil katliamlarının dünya gündemine bomba gibi düşmesidir" dedi.

'RUSYA KURGU DEDİ'

Rusya'nın Buça'daki katliam olaylarının kurgu olduğunu savunduğunu hatırlatan Bahçeli, "Ancak savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır. Irak işgalinde kimyasal silahlar gerekçe gösterilmişti. Kuveyt'in işgal edildiği yıllarda 312 Iraklı bebeği öldürdüğü sözde görgü tanıklarının anlatımıyla söylenmişti. Görgü tanığının hiçbir hastanede çalışmadığı, böyle bir şeyin de yaşanmadığı ortaya çıkmıştı. Buça'da gerçekten bir sivil katliamın yaptığına ilişkin bir görüş bildirmemiz şu anda güçtür. Elbette bu olay gerçekleşmişse hesap sorulması hukuk kuralıdır. Bize dayatılan fotoğraf ve haberlerle kesin yargıya varmak peşin hükümlülüktür. Bize göre katliam iddialarının, İstanbul'daki müzakereden sonra gündeme taşınması ya tesadüf ya da komplodur" ifadelerini kullandı.

ANKETLERE SERT ELEŞTİRİ

Devlet Bahçeli, bazı anket firmalarının yaptığı son seçim anketlerine de değindi. "MHP yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz" diyen Bahçeli, "Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonlarıyla, partimizin eridiğini, gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri size soruyorum; anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyor yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? MHP düşmanlığı şeytani emellerin sipariş verdiği düşmanlıktır" dedi.

MUHALEFETE MACARİSTAN ÖRNEĞİ

BAHÇELİ, konuşmasında Macaristan'da karşısındaki 6'lı ittifaka karşı seçimi kazanan Orban'dan da örnek verdi. "Zillet ittifakı Macaristan'a bakıp ders almalı" diyen Bahçeli, "Milletin dışında ikinci bir egemen, bir başka karar ve irade kudreti yoktur. İktidarın vizesi sandıkta, milli irade tarafından verilmektedir. Bunun dışında icazet arayışına çıkanlar, 85 milyon Türk vatandaşının hakkını hukukunun iki paralık etmek üzere harekete geçmişlerdir" ifadelerini kullandı.