Son dakika: Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.
Detaylar gelecek...
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.
Detaylar gelecek...