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Son dakika: Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.