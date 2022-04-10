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Haberler Politika Son dakika: Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

10.04.2022, 20:27

Son dakika: Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

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