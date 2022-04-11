Acımadılar!

RUS güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çevresinden çekilmesinin ardından yaşanan yıkım gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyünün halkı, evlerinin kapısına "çocuk ve kadınlar var" yazmasına rağmen Rus ordusunun saldırılarına maruz kaldı. Rus güçlerinin birçok eve yerleştirdiği bombalar, mayın tuzakları ve gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle köy neredeyse tamamen yıkıldı. Yaşanan çatışmaların izlerini köydeki cadde boyunca görmek mümkün. Olay yerinde bulunan bir kadın yıkılan evleri göstererek, "Ben burada yaşıyorum. Yıkılan evlerin sahiplerinin komşusuyum" dedi. RUS güçlerinin kasabadan ayrılmasının ardından köye giren Ukrayna güçlerinin bulunan mayın ve bombaları temizleme çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler bomba ve mayın tespiti yaptıkları evlerin kapısına "içeride mayın var" yazısı yazıyor.

SAVAŞ BOYUNCA 177 ÇOCUK ÖLDÜ

UKRAYNA'DA Rus ordusunun saldırılarında 177 çocuğun hayatını kaybettiği, 336 çocuğun yaralandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 938 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 87'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 177 çocuğun hayatını kaybettiği, 336 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

ENKAZIN ÖNÜNDE İSYAN MÜZİĞİ

RUSYA ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesi büyük hasar aldı. Sadece askeri noktalar değil birçok sivil yerleşim alanı da harabeye döndü. Birçok yapının yıkıldığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Borodyanka bölgesinde Rusya'nın çekilmesinin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Ekiplerin çalışmaları esnasında bölgeye gelen kadın müzisyen, yaşanan yıkıma dikkat çekmek için harabeye dönen bir binanın önünde bandura çaldı.