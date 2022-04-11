AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan muhalefete: 6’lı masadan ortak aday çıkmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan olmayabilir' sözlerini eleştiren Dağ, "Bu akla mantığa uyan bir ifade değil. Biz ilk günden beri adayımızın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyoruz. Muhalefetin adayı için daha çok isimler telaffuz edilir. İsim isim bakacak olursak İBB Başkanı bu işe istekli olduğunu, aslında konsantrasyonunun İstanbul'da olmadığını gösterecek tavırlar ortaya koyuyor. Muhalefet ısrarla aday belirleme süreçlerinde sürekli rol çalan bir durumda. Son dönemki Mansur Yavaş ile ilgili hamlelerde bunu görüyorum" dedi.

'HUYLARINI BİLİYORUZ'

"O 6'lı masadan ortak bir aday çıkacağını sanmıyorum. Liderleri tanıyoruz, huylarını biliyoruz. O masadan isim çıkmaz. Duruma göre çoklu aday ile seçime girme durumu oluşabilir" diyen Dağ, "Bu 6'lı artı 8'i bir araya getiren irade bunlara bir şekilde ortak adayı dikte ederse ancak olabilir. Bu 6'lı ittifakı bir araya kim getirmişse yine onlar dikte edecektir. Bir amaç doğrultusunda buluşmak gerek fakat bunlar aday konusunda bile anlaşamıyor" ifadelerini kullandı.

'GEREKİRSE ASGARİ ÜCRETE MÜDAHALEDEN ÇEKİNMEYİZ'

ENFLASYONUN altında kimseyi ezdirmeyeceklerini söylediklerini ve ezdirmediklerini ifade eden Dağ, "Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gelen verilerin enflasyonun altında kaldığını görürsek, gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" diye konuştu.