MHP lideri Bahçeli’den önemli mesajlar

CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

Son dakika... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Sinekten yağ çıkarmak için eleştiri kuyruğuna girenler sorunun değil, çözümün parçası olmalıdır.

Milli mücadele yıllarında, mesela Antepliler muazzam bir vatan savunması yapmışlardır.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde, Atatürk'ü anlamak konulu ders verdiği medyaya yansımıştıu. Acaba anladığı neydi? Bilmediği bir kişiyi anlatmaya çalışmak cahillere özgü bir durumdur. Kaldı ki bugün CHP'nin neresi Atatürk'ün partisidir. Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeldir. Kılıçdaroğlu ve Zillet ittifakı gayri milli odaktır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı köksüzdür.

Kılı kırk yaran tecrübeyi akıldan yoksun kalmışlar.

Zilletin kurduğu tuzakları işaret ediyoruz. Dünyayı okuyamazlar, Türkiye'nin nereden nereye ulaştığını fark edemedikleri için gerçekleri küstahça çarpıtırlar.