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Haberler Politika Yavaş'tan İyi Parti lideri Akşener'e sürpriz ziyaret

Yavaş'tan İyi Parti lideri Akşener'e sürpriz ziyaret

12.4.2022

Yavaş’tan İyi Parti lideri Akşener’e sürpriz ziyaret
ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmalı" çağrısının ardından, Ankara'da dün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Adaylıkla ilgili tartışmaların sorulması üzerine Yavaş, "Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Diğer partilere laf söylememeli. Hiç cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" diye konuştu.
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