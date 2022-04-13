‘Açıklayın adayınızı boyunuzun ölçüsünü görelim’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Açıklamasında muhalefet partilerine ve Millet İttifakı'na seslenen Bahçeli, "Zamlardan şikayet edip sonra da İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir. Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi zillet bir senaryodur. Henüz bunlara küresel efendileri bir aday işaret etmemişlerdir. Bizim adayımız bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Bu kadar ayak oyununa ne gerek var? Korkmayın, kaçmayın, ipe un sermeyin ilan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU AYAK BAĞIDIR'

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bahçeli, "Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir. Türkiye zillete düşmeyecektir. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Atatürk'ü anlamak konulu ders vermiştir. Acaba anladığı ve anlattığı nelerdi? Bilmediği ve tanımadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Bugün CHP'nin neresi Atatürk CHP'sine benziyor? Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu Türkiye'nin ayak bağıdır, kimliksiz, kalpsizdir" diye konuştu.

'SIKINTILARI AŞARIZ'

DEVLET Bahçeli, grup toplantısında ekonomik sıkıntılara da değindi. Bahçeli, "Haksızlıklar elbette bir gün telafi edilir, ekonomik sıkıntı varsa güç birliği ile hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği ekonomik seviyelere çıkarırız. Bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türk milleti ebediyete karşı yaşasın. Zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır" dedi.