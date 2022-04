‘Demirtaşsever’ zabıta başkanına ikinci maaş

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl Zabıta Daire Başkanı Gökhan Daca'yı İzmir Metro A.Ş'ye yönetici yaptı. Buna göre Daca, Daire Başkanlığı'nın yanı sıra İzmir Metro A.Ş'den yönetim kurulu üyesi olarak da ücret alacak.

ABARTILI ÖVGÜLER DİZMİŞ

BU arada Daca'nın HDP'nin eski Eş Başkanlarından Selahattin Demirtaş'a abartılı övgüler düzdüğü ancak sonradan sildiği bazı sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Daca, bunlardan birinde, "Demirtaş'a inanıp gönül vermiş insanlar, onun düşeni kaldıran, yorulanı canlandıran naif yüreğinden çıkan her mesajı her daim hasretle, umutla karşılar. Neden mi? Selo'nun her sözü eşitlik ve adalet arayışıdır, ön açıcıdır, umuttur, bilgidir, halkına duyduğu sevgidir" ifadelerini kullanıyor.