Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği briket evlerin sayısı 60 bini gecti

TÜRK Kızılayı, Dünya Yetimler Günü'nde Suriye İdlib'de yetim çocuklar için iftar yemeği programı düzenledi. İftarda bulunan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, çadır kentlerde yaşayanlar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde AFAD koordinasyonunda başlatılan projeyle ilgili bilgi verdi.

EĞİTİM YILINA YETİŞECEK

12 yetimhanede 3 bin yetim barındığını ifade eden Altan, "Onların gıda, beslenme, giyim ve diğer beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Günde yaklaşık 30 bin ekmek dağıtıyoruz. Suriye genelinde yaklaşık bin 396 kamp var. Bunların bir kısmı kayıt altında bir kısmı insanların gelip kendilerinin oluşturdukları zeytin bahçelerinde veya başka yerlerdeki kamplar. Buralarda hem gıda hem hijyen malzemesi dağıtıyoruz" diye konuştu.Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve AFAD'ın koordinasyonunda 10 bin tane kurma amacıyla yapımına başlanan briket evlerde 60 bin sayısına ulaştıklarını aktaran Altan, "Kefer Lousin ve Meşhed Ruhin bölgesinde evlerimizin alt yapıları bitti. İnşallah bayramdan önce teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Her iki bölgede de okullar yapıyoruz. Kefer Lousin'deki okulun temellerini iki ay önce atmıştık. Burada 22 sınıf olacak, bin 500 öğrenci sabahçı ve öğlenci olarak okuyacak" dedi. Altan, okul inşaatının yeni eğitim yılına kadar biteceğini de müjdeledi.

ERDOĞAN'DAN PASKALYA MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı kutlamalarına ilişkin mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.